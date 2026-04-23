La Larga de la PalmaVela soltará amarras el sábado con 38 barcos y la novedad de la clase Mini 6.50

La regata offshore La Larga, incluida en el programa de PalmaVela, soltará amarras el próximo sábado con la participación de 38 embarcaciones distribuidas en las clases ORC, IRC y Mini 6.50. La organización aún no ha dado a conocer el recorrido, a la espera de confirmar la evolución del parte meteorológico.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la incorporación de la clase Mini 6.50, que competirá en modalidad A2 con ocho equipos inscritos. En el extremo opuesto de la flota, la clase IRC contará con la participación de dos Maxi de gran eslora, embarcaciones que superan los 25 tripulantes y que representan el máximo nivel de navegación en equipo dentro de la regata.

La clase ORC completará el cuadro competitivo con barcos tanto en modalidad A2 (tripulación reducida) como con tripulación completa, configurando una flota diversa y equilibrada que reunirá cerca de medio centenar de participantes en esta prueba inaugural del programa.

Entre los inscritos en Mini 6.50 se encuentra el regatista Tomás Ruiz, ingeniero en el equipo Alinghi de la Copa América, que formará equipo con Hugo Ramón. Para Ruiz, esta regata supone el regreso a la competición tras una lesión que le obligó a detener su actividad la pasada temporada.

“Es la primera regata que hago este año y para mí es ideal que sea en dobles, porque estoy empezando a navegar otra vez después de haber estado lesionado y haber pasado por el quirófano”, explica el regatista, que la pasada temporada tuvo que renunciar a participar en la Mini Transat cuando ya se encontraba en Francia preparando la prueba.

Ruiz afronta ahora un nuevo ciclo deportivo tras cambiar de embarcación. Su objetivo es completar dos temporadas de preparación con la vista puesta en participar en la próxima edición de la Mini Transat en 2027, que finalizará en Brasil.

El recorrido de La Larga

La Larga presenta además una particularidad organizativa: el recorrido se decide pocos días antes de la salida para adaptarlo a las condiciones meteorológicas y asegurar una duración adecuada de la prueba dentro del programa de PalmaVela. En el caso de la clase Mini 6.50, los participantes sí saben que deberán completar un recorrido aproximado de 300 millas, independientemente del trazado definitivo.

Tras la disputa de La Larga, PalmaVela continuará con la tradicional regata multiclase en la bahía de Palma a partir del jueves de la próxima semana. Con cerca de un centenar de equipos en el agua, el espectáculo deportivo contará además con la presencia de 11 unidades de la clase TP52, que disputarán en Palma su primera regata del año.

El acto de presentación oficial de La Larga y de PalmaVela se celebrará este viernes a las 13.00 horas en el Real Club Náutico de Palma.