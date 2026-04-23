Tenis
Jaume Munar arrolla a Shevchenko en su debut en Madrid
El mallorquín se clasifica para la segunda ronda del Masters 1000
Su próximo rival es el noruego Casper Ruud, que defiende el título
El mallorquín Jaume Munar tuvo un reencuentro con la competición arrollador, con una victoria incontestable (6-4 y 6-1) ante el kazajo Alexander Shevchenko para alcanzar la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, donde jugará con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.
Munar, que ya había ganado al tenista de origen ruso en el Abierto de Australia del 2024 y en el challenger de Marbella de 2022, no dio opción a su rival, que durante varias fases dio la sensación de estar desquiciado, como cuando estrelló su raqueta contra el suelo.
El tercer jugador del tenis español, tras Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, tal y como dicta el ránking ATP, logró su primera victoria desde hace dos meses, en los cuartos de final del torneo de Róterdam que tuvo que abandonar por lesión en el húmero derecho.
Ha tenido que recuperarse y no competir durante este tiempo y, aunque no tenía expectativas, dio un paso adelante en el cuadro de Madrid, donde jugaba su segundo partido en arcilla después del de la semana pasada en Barcelona.
No había ganado partido alguno Munar desde que se impuso al argentino Ugo Carabelli en Roland Garros del pasado año. Shevchenko, por su parte, aspiraba a lograr su segunda victoria del año contra un top 50 después de ganar a Ben Shelton en Miami y la primera en tierra después de imponerse al italiano Flavio Cobolli en Múnich.
Munar, de 28 años, el mejor clasificado del torneo fuera de los cabezas de serie, jugará en segunda ronda contra el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.
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