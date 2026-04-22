Mallorca 312: ¿Qué significan las banderas de la Guardia Civil?

Con la celebración de grandes eventos ciclistas como la Mallorca 312 OK Mobility, es habitual ver a motoristas de la Guardia Civil de Tráfico portando banderas de distintos colores. No es un gesto simbólico: se trata de un sistema de señalización regulado que resulta esencial para garantizar la seguridad tanto de los participantes como del resto de usuarios de la vía.

La prueba provocará este próximo sábado cortes de tráfico en la isla (estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312) y la propia Guardia Civil ha recordado estos días el significado de este código visual, especialmente ante el aumento de pruebas deportivas en Baleares con la llegada del buen tiempo .

Un protocolo clave en carrera

Durante competiciones como la Mallorca 312 OK Mobility, las Unidades de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) utilizan estas banderas para controlar el tráfico y proteger el recorrido. Ignorar estas señales no solo pone en riesgo la seguridad, sino que puede acarrear sanciones graves, según informan desde la Agrupación de Tráfico.

El sistema es sencillo, pero fundamental:

Bandera roja : marca el inicio del espacio de exclusión . A partir de ese punto, la carretera queda cerrada al tráfico y reservada exclusivamente para la prueba. Los vehículos deben detenerse sin rebasar al agente.

: marca el . A partir de ese punto, la carretera queda y reservada exclusivamente para la prueba. Los vehículos deben detenerse sin rebasar al agente. Bandera amarilla : indica precaución extrema . Suele aparecer minutos antes del paso de los ciclistas (el llamado “sistema de rodillo”) o para alertar de peligros como accidentes u obstáculos. Obliga a reducir la velocidad de inmediato.

: indica . Suele aparecer minutos antes del paso de los ciclistas (el llamado “sistema de rodillo”) o para alertar de peligros como accidentes u obstáculos. Obliga a reducir la velocidad de inmediato. Bandera verde: señala la reapertura de la vía. A partir de ese momento, el tráfico vuelve a la normalidad y cualquier ciclista rezagado debe cumplir las normas habituales de circulación .

También en emergencias

Más allá de las pruebas deportivas, la bandera amarilla tiene un papel importante en carretera, ya que se utiliza para avisar de siniestros o incidencias, obligando a extremar la precaución para evitar nuevos accidentes .

Obligatorio cumplirlas

Estas señales están recogidas en el Reglamento General de Circulación y su cumplimiento es obligatorio. Desobedecerlas se considera una infracción grave, con sanciones económicas y pérdida de puntos del carné de conducir .

En citas multitudinarias como la Mallorca 312 OK Mobility, donde miles de ciclistas comparten carretera con el tráfico, conocer el significado de estas banderas no es un detalle menor: es una cuestión de seguridad para todos.