Lucao y Charuto desatascan al Palma Futsal en Noia

El Illes Balears Palma Futsal inicia su maratón de abril con una victoria de oficio en el Agustín Mourís ante un batallador Noia Portus Apostoli. Los goles de Lucao y Charuto fueron suficientes para decantar la balanza en un momento importante de la temporada y en el que los verde pistacho necesitan autoestima. Los mallorquines suman 41 puntos, se afianzan en la zona noble y meten presión por el top 4 antes de encarar los tres compromisos ligueros que restan antes de la Final Four de la Champions de Pesaro.

El encuentro arrancó con los de Vadillo volcados sobre la portería rival, avisando desde el primer minuto con disparos de Mario Rivillos y Fabinho que Schütt logró repeler. El guardameta local se convirtió rápidamente en el gran protagonista del primer tiempo, interviniendo con éxito ante los intentos de Dennis y deteniendo un derechazo de David Peña que terminó impactando en el larguero. A pesar del dominio balear, el Noia Portus Apostoli intentó romper el ritmo mediante el juego de cinco con Biel e Ismael, generando una clara ocasión de Douglas que se estrelló en el palo.

En el tramo final de la primera parte, la intensidad no disminuyó y Schütt volvió a emerger como un muro infranqueable para los isleños. El portero noiés firmó una doble parada espectacular ante Machado y Ernesto. El Palma, que se cargó con cuatro faltas, no era capaz de materializar su superioridad en el juego y se marchó a los vestuarios con empate sin goles.

Mejor puntería en la segunda mitad

La segunda mitad comenzó con la misma tónica de asedio mallorquín hasta que, en el minuto 26, Lucão desatascó el duelo con una jugada individual eléctrica en la que batió a Schütt con la diestra tras un gran aclarado. Solo cuatro minutos después, un error en la salida de balón del portero local permitió a Rivillos robar el balón y asistir a Charuto, quien anotó el 0-2 definitivo. El banquillo del Noia solicitó la revisión del VIR por una posible falta previa de Machado, pero los colegiados no apreciaron infracción y el tanto subió al marcador, consolidando la ventaja de los baleares.

Con el marcador a favor, el Palma supo sufrir ante el último arreón de un Noia que estrelló un balón en el palo por mediación de Ismael. Más tarde, Thierry obligó a Dennis a sacar un pie salvador. El partido se terminó de encarrilar en el minuto 35, cuando el banquillo balear solicitó el VIR por una acción de Douglas sobre Alisson que acabó en roja directa para el jugador local. Pese a que Rivillos volvió a toparse con el travesaño en la superioridad numérica y Schütt voló para negar el tercer gol tanto a David Peña como a Fabinho, el Illes Balears Palma Futsal cerró el choque con solvencia para certificar tres puntos de oro en tierras gallegas.

El próximo compromiso del Illes Balears Palma Futsal será este mismo sábado a las 18:00 horas, cuando recibirá en Son Moix al O Parrulo Ferrol para disputar la jornada 26 de la Liga.

FICHA TÉCNICA

Noia Portus Apostoli: Schütt, Churrasco, THierry, Altamirano e Ismael. También jugaron: Douglas, Biel, Monteros, Montero, Koeman y Gui Lima.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Piqueras, David Peña, Lucão, Charuto, Alisson, Deivão, Lin y Mateus Maia.

Goles: 0-1, Lucão (min. 26); 0-2, Charuto (min. 30).

Árbitros: Sergio Sánchez Llorente y Víctor Toca Campo. Amonestaron con tarjeta roja a Douglas.

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Pabellón: Municipal Agustín Mourís. 900 espectadores. Jornada 29 de la Primera División.