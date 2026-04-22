El Fibwi Mallorca tira por la borda otra gran oportunidad y sigue en caída libre

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sumó contra el Inveready Gipuzkoa Basket (63-73) su undécima derrota consecutiva y sigue dejando escapar oportunidades para cerrar una permanencia que estaba más que asegurada dos meses atrás. Es digno de estudio lo que le está sucediendo al club que preside Guillem Boscana, que durante buena parte del curso incluso llegó a fantasear con meterse en el play-off de ascenso a la ACB y ahora sus piernas empiezan a temblar. De estar la salvación encarrilada a tener motivos reales para estar preocupados.

Todavía tiene un pequeño margen, pero debe espabilar para no llegar a la última jornada con el agua al cuello. La apuesta por Pablo García, al menos de momento, está siendo fallida ya que sigue contando su partidos por derrotas tras haber sustituido al despedido Pablo Cano.

La dinámica negativa en la que se encuentra inmerso el Fibwi Mallorca le arrastró a volver a iniciar de la peor manera un partido, con un parcial de 16-31 de salida en el que el cuadro vasco fue amo y señor del partido.

Con rotaciones muy poco habituales a lo largo de la temporada, los locales sufrieron mucho hasta que apareciera Brian Vázquez, el mismo que se quedó en ocho minutos el pasado domingo y resucitó a un equipo que paseaba sin alma por la pista pista. Las estadísticas anotaron siete puntos suyos, pero la energía que aportó a sus compañeros permitió endosar un 15-0 de vuelta y marcharse al descanso con un empate a 33 inimaginable minutos atrás.

Sin embargo, tras el descanso se repetiría la historia del primer cuarto, con un Fibwi desconcentrado en defensa que pudo descolgarse del electrónico, pero las individualidades de jugadores como Pedro Bombino le ayudaron a sostenerse en el partido (50-53).

El partido avanzaría hasta los instantes finales con máxima igualdad durante el último cuarto, pero la lesión del pívot cubano sería un punto de inflexión en el partido. Los errores comenzaron a sucederse, y las faltas en los minutos finales de los mallorquines regalaron muchos tiros libres a un Gipuzkoa Basket que iría cerrando su triunfo en los instantes finales.

De esta manera, el Fibwi Mallorca encadena su undécima derrota consecutiva y comienza a asomarse al precipicio del descenso, aunque con nueve triunfos hasta el momento, tiene dos de ventaja respecto a los tres equipos empatados en las últimas posiciones.

Ficha técnica

FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (10), Brian Vázquez (16), Osvaldas Matulionis (6), Jon Ander Aramburu (2), Pedro Bombino (13). También jugaron Aless Scariolo (6), Laron Smith (4), Fallou Niang (0), Juan Bocca (3), Lys Bracey (3), Jorge Martínez (3).

INVERREADY GIPUZKOA: Gaizka Maiza (7), Tyler Mcghie (2), Jalen Tate (10), Manex Ansorregui (17), Javi Nicolau (13). También jugaron Ngom (6), Hanzlik (6), Mikel Motos (4), Anabitarte (0), Korsantia (5), Nacho Arroyo (3).

PARCIALES: 11-20, 22-13, 17-20, 13-20.

Noticias relacionadas

ÁRBITROS: Zafra Guerra, Cañigueral Novella y Calvo Aceña. Sin eliminados por faltas personales. Señalaron falta antideportiva a Aless Scariolo y tecnica a a Ansorregui.