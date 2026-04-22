El Elche supera a un triste Atlético y sale del descenso

El Atlético de Madrid ha perdido este miércoles por 3-2 en su visita al Elche CF durante la jornada 33 de LaLiga EA Sports, ahondando los colchoneros en su súbita depresión tras haber caído recientemente en la final de la Copa del Rey Mapfre, mientras que el equipo franjiverde ha dado un paso importante en su objetivo por salvar la categoría.

El partido comenzó con retraso sobre el horario previsto debido a problemas técnicos con el VAR. Una vez solventados, el telón se levantó en el Estadio Martínez Valero y solo tardaron los locales dos minutos en crear peligro sobre la portería del esloveno Jan Oblak, recuperado ya de su lesión y titular de nuevo en detrimento del argentino Juan Musso.

Germán Valera se marchó en profundidad por el costado izquierdo y centró al corazón del área colchonera, donde Rafa Mir mandó una volea de zurda por encima del travesaño. Pese al ahínco inicial del Elche, fue el equipo madrileño el que abrió el marcador cuando transcurría el 10' con un contragolpe lanzado y culminado por el mismo hombre: Nico González. El polivalente jugador argentino, ejerciendo de interior derecho en este partido, arrancó a la carrera por su banda y en la frontal del área hizo un sutil recorte que su compañero Rodrigo Mendoza convirtió en una pared; nada más pisar área, Nico definió el 0-1 con un zurdazo potente.

Sin embargo, los pupilos de Diego Pablo Simeone no consolidaron esa ventaja y cumplido el primer cuarto de hora encajaron el 1-1; después de un córner, Martim Neto peinó el balón de espaldas hacia el área rival y David Affengruber se adelantó a la salida de Oblak para remachar el gol.

Diego Pablo Simeone. / Agencias

El central austriaco, con alma de delantero, protagonizó otra ocasión y a la media hora lo volvió a intentar con su presión alta sobre Thiago Almada, quien cometió un error de benjamines porque perdió paso, asumió que el árbitro pitaría falta y él agarró a Affengruber en el área; por tanto, penalti y, encima, expulsión por ser ocasión manifiesta de gol.

André Silva transformó esa pena máxima para el 2-1, pero un par de minutos más tarde se despistó el Elche tras una arreón del hiperactivo Nico por la banda derecha; ahí se marchó en velocidad de Valera, evitó de milagro que la pelota saliera por línea de fondo, salvó la salida del guardameta con toque sutil en el aire y cabeceó delante de Léo Pétrot.

Aunque pareció que Affengruber había impedido 'in extremis' el 2-2, la revisión mediante el VAR confirmó que la bola no había salido del campo y que sí había traspasado la línea de portería. Valera tuvo la última oportunidad de peligro antes del descanso, con un zurdazo duro desde la frontal del área y que acabó por encima del travesaño de Oblak.

Sexta derrota del mes

Al regreso de vestuarios, el 'Cholo' Simeone sustituyó a Robin Le Normand y a Julio Díaz por Marc Pubill y Nahuel Molina, poniendo a Nico de carrilero izquierdo. Al minuto y medio de eso, un pelotazo suyo se convirtió en pase para Álex Baena tras el bote del balón en el suelo; el '10' colchonero marcó raudo, pero estaba en fuera de juego y no valió. La respuesta fue una jugada habitual de los ilicitanos, con centro-chut de Valera y cabezazo poco ortodoxo de Mir, a las manos de Oblak. Poco a poco impuso su ritmo el equipo entrenado por Eder Sarabia, a lo que contribuyó su mejor lectura con las sustituciones y que el Atlético acusó jugar tantísimo rato con un futbolista menos por la roja a Almada.

El reloj se consumía y los franjiverdes fueron avisando con remates sin pólvora de Lucas Cepeda y de André Silva junto a más acercamientos de Valera y del recién entrado Álvaro Rodríguez. Todo ello incordió a Oblak y cuajó en el 3-2 (75'); el Elche sacó de esquina, Johnny Cardoso desvió al poste un cabezazo de Affenbruger y el esférico continuó vivo.

El propio Affenbruger domó el rechace del palo, se perfiló y asistió raso casi al área pequeña para que André Silva fusilase la tercera diana local. Por vergüenza torera, visto que nadie tenía el 'punch' necesario, Antoine Griezmann se creó una ocasión mediante un eslalon que culminó en el balcón del área con un zurdazo alto y donde Matías Dituro voló bien.

A la salida de ese mismo córner, Pablo Barrios mandó a las nubes un derechazo lejano en segunda instancia. Pero aparte de eso y de un arreón en el tiempo de descuento, el Atleti careció de más planes y mostró las carencias que un semifinalista de la Champions League no debería airear.

Este tropiezo fuera de casa, su sexta derrota del último mes --sumada a la tanda de penaltis también perdida que le privó de ganar la Copa--, dejó a los pupilos del 'Cholo' con 57 puntos en el cuarto lugar liguero; en cambio, el Elche alcanzó los 35 puntos gracias a esta necesitada victoria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE CF, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ELCHE CF: Dituro; Morente (Josan, min.66), Sangaré (Chust, min.60), Affenbruger, Pétrot (Bigas, min.82), Valera; Febas, Villar, Neto (Cepeda, min.67); André Silva y Mir (Álvaro Rodríguez, min.67).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Boñar, Le Normand (Pubill, min.46), Lenglet, Díaz (Molina, min.46); Nico González, Cardoso, Mendoza (Griezmann, min.62), Vargas (Barrios, min.62); Almada y Baena (G. Simeone, min.62).

--GOLES:

0-1, min.10: Nico González; 1-1, min.18: Affengruber; 2-1, min.33: André Silva (p); 2-2, min.36: Nico González; 3-2, min.75: André Silva.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Febas (min.45+4) y Sangaré (min.45+4), y a Lenglet (min.36) y Díaz (min.38) en el Atlético de Madrid; expulsó con roja directa a Almada (min.30) en el Atlético de Madrid.

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--ESTADIO: Martínez Valero, 27.587 espectadores.