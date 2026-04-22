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Fútbol

El decisivo España-Inglaterra en Mallorca ya tiene hora

El partido clasificatorio para el Mundial de Brasil, con cuatro mallorquinas en la selección, se disputa el 5 de junio

El encuentro, que se enmarca en los actos del centenario de la FFIB y será televisado por La 1, se jugará a las 21:00 horas

Panorámica de una de las gradas del estadio de Son Moix

Panorámica de una de las gradas del estadio de Son Moix / RCDM

Redacción Deportes

Palma

El Estadi de Son Moix acogerá el próximo 5 de junio un enfrentamiento de máximo nivel entre las selecciones de España e Inglaterra, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil.

El encuentro forma parte de los actos conmemorativos del centenario de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). No es habitual que la selección dispute partidos oficiales en la isla, y menos ante un rival del peso de Inglaterra, una de las grandes potencias del panorama internacional.

Además, el choque contará con un marcado protagonismo mallorquín sobre el césped. Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales forman parte del combinado nacional.

En Son Moix, en viernes por la noche

En lo deportivo, el duelo se presenta como una prueba de alto nivel en el camino hacia el Mundial. España e Inglaterra, dos selecciones acostumbradas a competir por los títulos en los últimos años, medirán fuerzas en un partido que servirá tanto para sumar puntos como para evaluar sensaciones.

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Con todos estos ingredientes, Son Moix se prepara para vivir una noche especial el viernes 5 de junio, con ambiente de gran cita y la oportunidad de ver de cerca a algunas de las mejores jugadoras del mundo. El partido se disputará a las 21:00 horas y quienes no puedan o deseen acudir al estadio podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE.

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