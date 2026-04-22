Carreras de obstáculo
La Cap Vermell Challenge corona a sus primeros ganadores
La prueba reunió a cerca de 100 parejas en un innovador recorrido que combinó running y estaciones de fuerza en el entorno del Cap Vermell Grand Hotel
La Cap Vermell Challenge–Obstacle x Hybrid celebró su primera edición en el Cap Vermell Grand Hotel, donde cerca de 200 participantes, organizados en un centenar de parejas, tomaron parte en una prueba inédita en España que combinó tramos de running con estaciones de fuerza y resistencia.
En lo deportivo, la jornada coronó a los primeros vencedores en las distintas categorías. En Open, el equipo mixto formado por Roberto Flores y Estefi Flores se alzó con el triunfo, mientras que en masculina vencieron Miquel Ferrer Riera y Joan Seguí Ferrer y en femenina Sol Albor López y Tatiana Candia Gutiérrez.
En la categoría Intermedia, el triunfo masculino fue para German Longinos Gerez y Kevin Mathias Baronio, con Gisela Albor López y Zarina Cabiedes como ganadoras en femenina y Dmytro Kosyakov y Alicia Navarro Sánchez en mixto.
Por su parte, la categoría Elite también coronó a sus campeones, con Franck Winchcabbich Lodi y Nazarena Agostina como vencedores en mixto, Mauro Adriel Lauria y Fabián Guerrero López en masculina y Kaoutar Ziani Akrirout y Alba Hidalgo Fernández en femenina.
El recorrido, íntegramente dentro del resort, discurrió por calles empedradas, plazas y espacios exteriores, integrando deporte, arquitectura y entorno natural en una experiencia singular que fue bien valorada por los participantes, tanto por su exigencia como por su originalidad.
“Una jornada muy especial”
El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, destacó el carácter especial de la jornada. “Hemos vivido una jornada muy especial con 100 parejas en un entorno único”, apuntó, subrayando además el carácter pionero de una prueba de estas características dentro de un complejo hotelero de este nivel.
La iniciativa se enmarca en el décimo aniversario del Cap Vermell Grand Hotel y Cap Vermell Country Club, dentro de una apuesta por integrar deporte, bienestar y experiencia. La jornada se completó con una propuesta social posterior en las instalaciones del club y un cierre en el restaurante Hedonist.
Con este estreno, la Cap Vermell Challenge se posiciona como una nueva propuesta dentro del calendario deportivo balear, apostando por un formato que combina rendimiento físico y entorno exclusivo.
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