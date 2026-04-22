El acierto del Oviedo frena a un Palmer Basket que sigue en descenso

El colista Palmer Basket no pudo sacar nada positivo de su visita a la pista del Alimerka Oviedo, donde cayó por 89-75 en un partido marcado por la eficacia ofensiva local, especialmente desde el triple. Los asturianos, sextos en la clasificación de Primera FEB, encontraron en Raúl Lobaco y Greg Parham II a sus principales referentes, combinando entre ambos 41 puntos. Sin Scrubb, una baja por lesión que puede ser determinante, los mallorquines tienen un serio problema porque capitalizaba el ataque de unos turquesas que le echan de menos. El margen de reacción es mínimo y las sensaciones no invitan al optimismo.

El encuentro arrancó con ritmo alto y dominio local. Dos triples consecutivos de Lobaco, sumados a la fluidez en ataque y el control del rebote, permitieron al Oviedo abrir una primera brecha (17-9). El Palmer reaccionó gracias al acierto exterior de Hansel Atencia y el desequilibrio de Duda Sanadze, logrando mantenerse en el partido pese al empuje de los locales. Aún así, al primer parón los mallorquines habían cedido diez puntos (32-22).

En el segundo cuarto llegó la mejor versión defensiva de los mallorquines. El equipo de Juan Ignacio Díez de Acharán bajó el ritmo anotador del Oviedo y, con puntos de Golden Dike cerca del aro y varias acciones de mérito de Ángel Comendador, logró reducir diferencias. El acierto de Ander Urdiain permitió llegar al descanso con opciones (44-37).

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Palmer volvió a competir de tú a tú en los primeros minutos. Sanadze asumió galones en el uno contra uno, Urdiain mantuvo su buen momento en el tiro y Joan Feliu aportó calidad en ataque. Sin embargo, el Oviedo volvió a golpear con la energía de Nwaokorie y la regularidad de Parham II para estirar la ventaja hasta el 67-55.

En el último cuarto, los locales supieron gestionar la renta con solvencia e incluso ampliarla por encima de los 20 puntos en algunos momentos. El Palmer no bajó los brazos y peleó hasta el final, recortando distancias en los minutos finales hasta maquillar el marcador en el 89-75 definitivo.

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Ander Urdiain, con 18 puntos, y Sanadze (14) fueron el máximo anotadores del equipo mallorquín en un duelo en el que el Palmer compitió por fases, pero acabó superado por el acierto y la continuidad ofensiva de un Oviedo que tuvo un gran arranque de partido.