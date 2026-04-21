El Sineu hace historia: ascenso a Tercera con el alma del pueblo

El calificativo de histórico para el CE Sineu, que el pasado domingo logró por primera vez en su historia el ascenso a la Tercera División balear, una categoría de ámbito nacional, se queda corto, muy corto. El conjunto bermellón, con una plantilla muy modesta, formada en su mayoría por jugadores locales y sustentada en la fe, llevaba años persiguiendo ese sueño. Lo ha conseguido como segundo clasificado —el Andratx B es actualmente el líder, pero no puede ascender tras el descenso de su primer equipo de Segunda a Tercera— y, además, a falta de cuatro jornadas para el final de la competición.

El pueblo de Sineu salió ayer a la calle para celebrarlo. No se hablaba de otra cosa en toda la localidad, y no era para menos, teniendo en cuenta que el mayor logro reciente del club había sido competir en Preferente en las últimas campañas.

Un sineuer ya entró en 2010 en la primera plantilla con el claro objetivo de lograr el ascenso a Tercera División. Dieciséis años después lo ha conseguido. Se trata del entrenador Amador Gacías. “En aquella temporada comencé en el Sineu como preparador físico y, como sineuer, ya tenía ese sueño, ese objetivo. Por entonces alternaba la preparación del equipo con la del Binissalem, en la época en la que el conjunto azul fue campeón de Tercera y de la Copa Federación. En 2016 me dieron la oportunidad de entrenar al primer equipo y acepté con la idea de luchar por llegar algún día a Tercera”, señaló ayer el técnico rojillo.

“La idea la tenía muy clara, al igual que mi compañero y amigo Maties Ramis —secretario del club y capitán del equipo—. No obstante, una cosa es la ilusión y otra las posibilidades reales de ascender. La pasada temporada logramos subir desde Regional Preferente a la nueva División de Honor, y eso ya fue una pasada para nosotros. Ahora, haber conseguido este nuevo ascenso es algo que aún nos cuesta creer”, añadió Gacías.

La plantilla del Sineu celebra el triunfo en su último partido. / CE Sineu

Pocos pensaban que este fin de semana el Sineu lograría el ascenso, aunque podía darse si se cumplían hasta cinco condicionantes. Y se cumplieron todos. El domingo a las 22:00 horas, cuando el Alcúdia B igualó un 1-3 en el minuto 95 ante el Ferriolense, uno de los rivales directos del Sineu, saltó la noticia: el Sineu ya era, como mínimo, segundo de grupo y, al no poder ascender el primero, obtenía el ascenso directo. Una auténtica carambola —aunque, de no haberse producido este fin de semana, probablemente se habría dado en el siguiente— que comenzó el viernes por la noche con la victoria ante el Platges de Calvià B. Después, el Andratx debía consumar su descenso —no ganó al Alcoyano y bajó—. Y, finalmente, ni Ferriolense, ni Sant Jordi ni Serverense, rivales que podían arrebatarle la segunda plaza, lograron ganar. No lo hicieron.

“Estaba en Alcúdia viendo el partido y no me lo podía creer. Todas las cábalas se habían cumplido y éramos nuevo equipo de Tercera División. Histórico. Indescriptible”, explicó Maties Ramis.

El secreto de cómo un equipo de categoría regional puede plantarse en Tercera con dos ascensos consecutivos lo resume Amador Gacías como “una dinámica triunfal y el gran grupo humano y deportivo que hay”. “Puede que no tengamos la mejor plantilla, pero el bloque lleva muchos años junto. Juegan de memoria y saben lo que quiero de ellos. Nos conocemos muy bien. Hay que tener en cuenta que llevamos once años con casi los mismos jugadores. Estoy muy contento y satisfecho por ellos, porque se lo merecen por el trabajo y el esfuerzo en una Liga con equipos de enorme potencial”, comentó. Y añadió: “Al comenzar esta temporada, tras el ascenso desde Preferente, tenía buenas sensaciones, y se han cumplido. Además, el grupo es muy competitivo”.

Los colores del Sineu son visibles en todo el pueblo. / CE Sineu

El objetivo ahora, en las cuatro últimas jornadas de la fase regular, es proclamarse campeón. “No será fácil, pero no lo descartamos. El Andratx B nos aventaja en cuatro puntos, pero tiene que venir a jugar a nuestro campo. Sería el colofón a una gran temporada”, indicó el entrenador.

En cuanto al futuro, tanto Ramis como Gacías lo tienen claro: “No hay que volverse locos”. “Queremos mantener la filosofía del club. Sabemos que habrá que reforzar la plantilla, pero priorizaremos conservar el bloque y el espíritu que tenemos, ese sentimiento de pueblo. No queremos parecernos a otros equipos que han ascendido y han competido en Tercera con plantillas prácticamente nuevas. Para nosotros eso sería una barbaridad”, recalcó el técnico sineuer.

El campanario de la iglesia de Sineu, visible desde kilómetros, lució ayer los colores del club en señal de reconocimiento por lo conseguido. El equipo será recibido por el Ajuntament y está prevista una cabalgata el próximo sábado, día de Sant Marc, por las calles del municipio.

El club está presidido por Pere Llagostera y la plantilla la integran Iván Arboledas, Francesc Bennàssar, Domingo Blesa, Josep Jaume Bonnín, Bernat Cantallops, Guillem Carbonell, Joan Coll, Jaume Ferrer, Julià Ferriol, Pedro Krzyzyk, Nicolás Moreno, Pep Oliver, Rafel Oliver, Rafael Prieto, Joan Toni Puertas, Marc Puigrós, Maties Ramis, Iván Reifs, Bartolomé Reus, Joan Miquel Riutort, Juan José Romero, Mateu Serra y Lluís Urraca. El cuerpo técnico, además de Amador Gacías, lo forman Josep Joan Arrom y los delegados Marc Terrassa y Damià Perelló.