Tenis
La mallorquina Caterina López Roig conquista el Sub-14 del Barcelona Open Banc Sabadell y confirma su gran proyección
La tenista de Santanyí se impone con autoridad a la catalana Victoria Meza en el Godó y suma un nuevo éxito a su prometedora trayectoria
La mallorquina Caterina López Roig se proclamó campeona este pasado domingo del prestigioso Barcelona Open Banc Sabadell en la categoría Sub-14. La tenista de Santanyí tumbó a la catalana Victoria Meza por 6-1 y 6-4 en un encuentro en el que fue superior de principio a fin a su compañera de la selección española.
La experiencia de López Roig en Barcelona ha ido mucho más allá de disputar el torneo porque ha sido testigo del funcionamiento de una competición profesional, accediendo a instalaciones y servicios reservados habitualmente a jugadores del circuito: vestuarios, zonas de restauración y la supervisión de árbitros y jueces de línea profesionales.
Caterina tuvo la oportunidad de fotografiarse en la emblemática Pista Rafa Nadal junto al campeón del cuadro absoluto, el francés Arthur Fils, y celebró su victoria con el tradicional salto a la piscina del Reial Club de Tenis Barcelona.
La isleña acumula varios títulos como campeona de Mallorca y de Baleares en distintas categorías, además de múltiples triunfos en pruebas del Rafa Nadal Tour, algo que evidencia su enorme progresión desde que cogió la raqueta en su Santanyí natal con apenas tres años. Entre sus logros más relevantes figura también el campeonato de España de dobles en categoría Sub-12, aunque es evidente que quiere más.
En el cuadro masculino venció el valenciano Daniel Martins, que ganó al catalán Pablo Jiménez Román por 6-4 y 6-3.
La fase final del circuito ha reunido a los ocho mejores jugadores y jugadoras de España en categoría Sub’14, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario nacional para jóvenes talentos.
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