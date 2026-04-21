La mallorquina Caterina López Roig conquista el Sub-14 del Barcelona Open Banc Sabadell y confirma su gran proyección

La mallorquina Caterina López Roig se proclamó campeona este pasado domingo del prestigioso Barcelona Open Banc Sabadell en la categoría Sub-14. La tenista de Santanyí tumbó a la catalana Victoria Meza por 6-1 y 6-4 en un encuentro en el que fue superior de principio a fin a su compañera de la selección española.

La experiencia de López Roig en Barcelona ha ido mucho más allá de disputar el torneo porque ha sido testigo del funcionamiento de una competición profesional, accediendo a instalaciones y servicios reservados habitualmente a jugadores del circuito: vestuarios, zonas de restauración y la supervisión de árbitros y jueces de línea profesionales.

Caterina tuvo la oportunidad de fotografiarse en la emblemática Pista Rafa Nadal junto al campeón del cuadro absoluto, el francés Arthur Fils, y celebró su victoria con el tradicional salto a la piscina del Reial Club de Tenis Barcelona.

La mallorquina Caterina López Roig, a la izquierda, posa con el resto de campeones, incluido Arthur Fills. / RFET

La isleña acumula varios títulos como campeona de Mallorca y de Baleares en distintas categorías, además de múltiples triunfos en pruebas del Rafa Nadal Tour, algo que evidencia su enorme progresión desde que cogió la raqueta en su Santanyí natal con apenas tres años. Entre sus logros más relevantes figura también el campeonato de España de dobles en categoría Sub-12, aunque es evidente que quiere más.

La mallorquina salta a la piscina como campeona del torneo. / RFET

En el cuadro masculino venció el valenciano Daniel Martins, que ganó al catalán Pablo Jiménez Román por 6-4 y 6-3.

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La fase final del circuito ha reunido a los ocho mejores jugadores y jugadoras de España en categoría Sub’14, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario nacional para jóvenes talentos.