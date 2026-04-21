Jaume Munar: "No tengo expectativas porque no las puedo tener"

El mallorquín Jaume Munar, que ha estado desde febrero lesionado en el húmero del brazo derecho y que volvió a la competición la semana pasada, pretende avanzar en su puesta a punto en el Masters 1000 de Madrid, al que acude "sin grandes expectativas", pero ilusionado de poder ganar horas de pista y progresar.

"No tengo expectativas porque honestamente no las puedo tener. Me encantaría venir aquí y dar un titular ambicioso pero la realidad de mi tenis hoy no es esa. Me tengo que preparar partido a partido. Es un objetivo muy claro. Jugar un partido de primer nivel y ser competitivo, lo que no pasó en Barcelona. Intentaré ganar pero con que me vea competitivo será una victoria y después daré el cien por cien como profesional que soy para ganar", dijo Munar, que jugó un partido en Barcelona la semana pasada, ante los medios. El de Santanyí, que sufrió la lesión en el torneo de Róterdam, en febrero, recordó que "cuantas más horas de pista" acumule, "más seguridad" tendrá en su juego. "Cuando uno está en un momento bueno como el que tuve en Róterdam, era casi el mejor de mi carrera y por eso nunca es fácil parar. Lo asumí bien. Ahora se me hace más pesado, esa cierta limitación física no me ayuda a nivel mental", añadió.

El jugador mallorquín, básico en el tenis nacional hace un año, donde lideró el equipo de Copa Davis, destacó que aunque médicamente está recuperado, necesita semanas todavía para encontrar su nivel. "La lesión que tenía en el húmero está reabsorbida al cien por cien y a nivel diagnóstico estoy bien. Después hay una adaptación muscular. Ser capaz de ser funcional en la pista y eso me está costando un poco más", dijo Munar, quien reconoció que, no obstante, "ha habido un salto cualitativo" y que, por ello, espera "ser algo más competitivo" que en Barcelona. Munar se ejercitó con Casper Ruud, campeón el pasado año. "Soñé desde pequeñito jugar este tipo de torneos. Estoy en un proceso físico complicado. Llevo meses fuera. Estoy lejos de donde me gustaría estar a nivel tenístico pero creo que el apoyo de la gente y esa ilusión que se respira en estos torneos, en España, es parte de la recuperación que no es solo física, sino también mental".

El jugador santanyiner iniciará su andadura por el torneo contra el kazajo Alexander Shevchenko, aunque entiende que lo relevante es estar más pendiente de su nivel que del adversario: "Shevchenko es duro desde el fondo de pista que cuando está en un buen momento incomoda. Veo un partido a nivel físico difícil. Pero lo importante es verme a mi porque aún estoy lejos del nivel que estaba antes. Y eso pasa por verme a mi mismo y no al rival", subrayó.

"Siento el cariño de la gente. Después de la Copa Davis algo más, es verdad. He tenido partidos muy buenos. Sin ser un jugador de primera línea he tenido más apoyo del que esperaba. Nunca me ha defraudado el público español. Es un año diferente. La realidad es la que es y la suerte de jugar este torneo es muy alta", y es que Munar fue el número uno de España en la pasada Copa Davis, donde fue subcampeón: "La Copa davis fue la mejor experiencia de mi carrera. Cualquier cosa compartida es mejor por toda la gente y todo el país. Fue algo muy grande, con muchas emociones y esa semana, a pesar de no ganar el título, quedó para la historia", concluyó.