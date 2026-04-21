La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312

La isla vuelve a vérselas con la Mallorca 312 OK Mobility, un evento deportivo que reunirá a 8.500 ciclistas el próximo sábado 25 de abril por las carreteras de Mallorca. Esta prueba deportiva, distribuida en tres recorridos de 167, 226 y 312 kilómetros, mantiene su localización de salida y llegada en la Platja de Muro.

La prueba ciclista implica numerosos cortes de tráfico durante todo el día en tramos diferentes de la red de carreteras por donde pasa la prueba. Las restricciones afectarán especialmente vías de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent y el Pla.

Cortes en la Serra de Tramuntana

Cortes de la Mallorca 312 en la Serra de Tramuntana / Mallorca 312

Valldemossa - Andratx : Cerrada de 8.45 a 12.45 horas. Cerrado en dirección Sóller a las 7.40 horas.

: Cerrada de 8.45 a 12.45 horas. Cerrado en dirección Sóller a las 7.40 horas. Andratx - Puigpunyent - Esporles: Cerrada de 10.00 a 14.10 horas.

Cerrada de 10.00 a 14.10 horas. Sóller - Valldemossa: Cerrada de 8.10 a 10.55 horas.

Cerrada de 8.10 a 10.55 horas. Esporles - Santa Maria: Cerada de 9.00 a 15.00 horas.

Cerada de 9.00 a 15.00 horas. Lluc (gasolinera) - Sóller: Cerrada de 6.30 a 9.50 horas.

Cerrada de 6.30 a 9.50 horas. Pollença - Lluc (gasolinera): Cerrada de 6.10 a 8.40 horas.

Cerrada de 6.10 a 8.40 horas. Platja de Muro - Pollença: Cerrada de 6.00 a 7.45 horas.

Cerrada de 6.00 a 7.45 horas. Platja de Muro: Cerrada de 5.00 a 7.30 horas.

En estos tramos, se permitirá la circulación en la MA-11 desde Sóller al Port de Sóller y viceversa. En Esporles, se podrá circular por la carretera MA-1120 desde la Plaza del Ajuntament hacia Establiments y viceversa. En ses Rotgetes de Canet, se permitirá la circulación por la carretera MA-1120 desde la urbanización hacia Palma.

Cortes en la zona del centro

Cortes de la Mallorca 312 en en la zona centro de Mallorca / Mallorca 312

Esporles - Santa Maria: Cerrada de 9.15 a 15.00 horas.

Cerrada de 9.15 a 15.00 horas. Santa Maria - Campanet: Cerrada de 9.30 a 16.15 horas.

Cerrada de 9.30 a 16.15 horas. Sa Pobla - Santa Margalida: Cerrada de 12.30 a 17.30 horas.

Cerrada de 12.30 a 17.30 horas. Campanet - Platja de Muro: Cerrada de 10.30 a 17.05 horas.

En Esporles, se podrá circular por la carretera MA-1120 desde la Plaza del Ajuntament hacia Establiments y viceversa. En ses Rotgetes de Canet, se permitirá la circulación por la carretera MA-1120 desde la urbanización hacia Palma. En sa Coma (Bunyola), se permitirá la circulación por la carretera MA-2030 desde la urbanización hacia Palmanyola. Se permitirá la circulación en la carretera MA-2112 desde Mancor de la Vall a Inca y viceversa. En Selva, se podrá circular desde Inca a Caimari y Moscari por la MA-2130 y viceversa. También se permitirá la circulación desde sa Pobla a la autopista MA-13 (Palma-Alcúdia) vía Búger. En Can Picafort y Santa Margalida se podrá circular por la MA-3431 y la MA-3410 en ambos sentidos.

Cortes en el Llevant

Cortes de la Mallorca 312 en la zona de Llevant / Mallorca 312

Sa Pobla - Santa Margalida: Cerrada de 12.30 a 17.30 horas.

Cerrada de 12.30 a 17.30 horas. Camps d'Ariany: Cerrada de 13.15 a 17.50 horas.

Cerrada de 13.15 a 17.50 horas. Sa Vall - Calicant - Carrossa: Cerrada de 13.30 a 20.00 horas.

Cerrada de 13.30 a 20.00 horas. Artà - Platja de Muro: Abierta todo el día desde Platja de Muro a Artà. Cerrada de 14.30 a 20.50 horas desde Artà a Platja de Muro.

Se permitirá la circulación por la carretera MA-3410 desde Santa Margalida a Can Picafort y viceversa. Para ir a la Colònia de Sant Pere entre las 13:50 y las 18:40 horas se deberá circular por la carretera de Conies. Desde la Colònia a Artà no habrá restricciones por la MA-12. Desde Manacor se podrá acceder a la MA-12 para ir a Artà y la Colònia de Sant Pere. La circulación estará permitida por la MA-15 desde Artà hacia Sant Llorenç des Cardassar. Hacia Son Serra de Marina se permitirá la circulación por la MA-12 hacia Artà. También se podrá circular por la Ma-12 desde Can Picafort hacia Artà. La entrada a Can Picafort será por Santa Margalida. Se permite también los trayectos por la carretera Ma-3431 desde Can Picafort hacia Muro y viceversa. Respecto a Platja de Muro, se permite la circulación por la MA-12 hacia Artà.

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Para más información, la organización ha habilitado el teléfono de contacto 644139312. Además, los concursantes pueden llamar durante la competición al número 621 396 853 / 112 en caso de necesitar asistencia médica. También se puede consultar su página web (www.mallorca312.com).