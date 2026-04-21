Gabriel Subías, tras el ascenso del Azulmarino: “Después de la derrota del Celta me sentí vacío”

Día de celebración ante los medios de comunicación del Azulmarino tras su flamante ascenso a la Liga Femenina Endesa. El conjunto mallorquín ha hecho balance del gran hito conseguido este pasado fin de semana en el que su victoria ante el Real Canoe y la derrota de su máximo rival, el Celta, han significado su presencia en la máxima categoría española del baloncesto femenino en la temporada 2026/27.

Gabriel Subías, CEO de World2Meet, división de viajes del Grupo Iberostar, se ha mostrado muy feliz y agradecido con las jugadoras y el cuerpo técnico después de conseguir el ascenso a la Liga Femenina Endesa, aunque reconoce que al materializarse “se sintió vacío” y aclara que “no le dan grandes alegrías, le da flojera de piernas, sensación de “ya estamos”, no tiene esa capacidad de alegría desmedida pero sí que tiene orgullo y sensación de trabajo bien hecho”. Es por ello por lo que Subías de este ascenso destaca más el cómo que el qué: “Me quedo con la capacidad que hemos tenido de transmitir los valores, la forma en la que se ha trabajado que ha sido de una seriedad, de una auto exigencia y de una implicación muy grande” y añade que “preveían una puesta en escena razonable, que el equipo compitiera y que se transmitieran los valores, pero han superado en mucho las expectativas que tenían en cómo se ha hecho”.

El CEO de World2Meet se ha mostrado orgulloso del trabajo hecho por el equipo esta temporada, aunque reconoce que aún no es del todo consciente de lo conseguido, ya que afirma que “aún no han asimilado el ascenso” y añade que “empezaron el año diciendo que los tres primeros partidos eran claves, después ya era el quinto, después era que “No, no, Unicaja hay que ganarlo como sea”, después Melilla, luego ya Castellón...vas paso a paso”. Lo que sí reconoce el CEO de World2Meet es que este ascenso supone más responsabilidad para la gente que trabaja en el club: “La forma que lo veo es que el éxito de este año conlleva una mayor responsabilidad. Nosotros el año que viene tenemos que hacer las cosas mejor si cabe, y hacerlo mejor no significa ganar más partidos, quiere decir hacer las cosas internamente mejor porque la visibilidad y la exposición es mayor y queremos hacer las cosas bien y con cariño”, señala.

Sin duda, la exigencia que muestra Subías es la que se ha visto en el Azulmarino durante toda la temporada y que le ha conducido al ascenso a la Liga Femenina Endesa. Tras meses de trabajo, el CEO de World2Meet, vio recompensada su dedicación al club con este premio, aunque reconoce que vivió este último partido con muchos nervios: “Cuando ves el trabajo que hay detrás, ves la gente, el empeño que le ha puesto, el cariño con el que trabajan...te sientes responsable y quieres que todo salga bien. El sábado estaba bastante nervioso. Técnicamente no debería estarlo, pero el deporte tiene estas cosas que no por hacer las cosas bien acaban bien”, declara.