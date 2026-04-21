Éxito del taekwondo balear en XXXIII Open Internacional de España

Siete medallas para el taekwondo balear que finaliza en la cuarta posición general del XXXIII Open Internacional de España con una participación de 268 equipos. La Federación Balear se marcha de La Nucía con un gran palmarés en el que sobresale el oro conseguido por Melina González, del Club Keon, quien actualmente es una deportistista de tecnificación. Así como también lo es Miguel Ángel Sánchez, del Club MSS06, y que se bañó en plata en el campeonato. Neus Alhama, del Club Easy, también se subió al podio internacional ocupando el segundo escalón.

Las balears aumentaron su palmarés con las medallas de bronce para Joel García, del Club MSS06 y deportista de Tecnificación, Lucía Troyano, del Club MSS06 y deportista de Tecnificación, Adam Delgado, del Club Yong y deportista de seguimiento, y Alba Pulgarín, del Club Sungdo y deportista de seguimiento.

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El evento se ha celebrado durante todo el fin de semana en La Nucía, y se han dado cita equipos de más de 50 países. Así como deportistas de equipos nacionales que buscan puntos para seguir escalando posiciones en el ranking mundial. De esta manera, las Illes Balears han conseguido finalizar en cuarta posición por delante de clubs, selecciones territoriales y selecciones nacionales que formaban parte en el Open.