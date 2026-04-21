Los equipos femeninos y masculinos del ConectaBalear Mallorca Waterpolo brillan en Son Hugo

El ConectaBalear Mallorca Waterpolo volvió a demostrar su gran nivel competitivo en la sexta jornada de liga, con dos victorias contundentes tanto en categoría femenina como masculina, en una jornada que deja sensaciones muy positivas y un impulso importante en la clasificación. El conjunto femenino se impuso con autoridad al Unión Waterpolo Tenerife por un claro 21-6 en Son Hugo. Desde el inicio, el equipo marcó un ritmo alto, con una defensa sólida y transiciones rápidas que fueron desgastando al rival. La superioridad fue constante durante todo el encuentro, manteniendo la concentración y ampliando la ventaja cuarto a cuarto hasta cerrar una victoria muy completa.

Por su parte, en categoría masculina, el equipo firmó otro gran partido al vencer al Waterpolo Albacete por 21-8. El conjunto local mostró una versión muy sólida, dominando el juego desde el principio y controlando el tempo del partido con criterio y eficacia en ataque. La amplitud de plantilla y el trabajo colectivo fueron determinantes para abrir brecha en el marcador y asegurar una victoria sin sobresaltos.

La jornada también dejó nombres propios destacados. Fer Pérez, en el encuentro femenino, fue determinante por su liderazgo, intensidad y aportación ofensiva, siendo clave en el desarrollo del partido y llevándose el reconocimiento como MVP.

En el equipo masculino, el MVP recayó en Sergi Gregorio, que firmó una actuación sobresaliente, liderando al equipo en momentos clave y aportando tanto en defensa como en ataque, siendo una pieza fundamental en la victoria.

Estas dos victorias suponen mucho más que tres puntos. El equipo suma confianza, solidez y continuidad en el juego, un paso importante que da aire y refuerza el objetivo de seguir luchando por la fase de ascenso. Un fin de semana redondo que confirma el buen trabajo del grupo y mantiene viva la ambición en este tramo decisivo de la temporada.