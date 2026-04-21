Alberto Antuña: “El Azulmarino ha hecho cosas que no se van a volver a hacer en esta competición”

El técnico del Azulmarino alaba sus jugadoras señalando que ellas “son la clave del ascenso” por haberle “comprado el discurso desde el primer día, por competir mucho y muy bien y por tener el orgullo que han tenido de querer ser mejores, de abrazar la presión y de disfrutar de ser las favoritas” y remarca que “el Azulmarino ha hecho cosas que no se van a volver a hacer en esta competición”. El equipo mallorquín sigue saboreando el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Las jugadoras y el cuerpo técnico han realizado una temporada de sobresaliente con tan solo, de momento y a falta de una jornada para el final, una derrota en todo el curso. Sin duda, el grupo ha vivido un año espectacular y gran parte de culpa es de Alberto Antuña, quien ha dirigido a las jugadoras a la categoría de oro.

El Azulmarino es de la Liga Femenina Endesa, pero no lo es de cualquier manera, lo es habiendo construido una identidad y un estilo de juego que va más allá de lo que se ve en la pista jornada a jornada: “No es lo que haya hecho el equipo, es cómo lo ha hecho. Cómo ha competido, cómo de lunes a viernes competían, se pegaban, querían más, han ido creciendo y ha acabado jugando el mejor baloncesto ahora, en abril”, reconoce Antuña, quien también asume que le “da un poco de pena que se acabe, da alivio haber conseguido el ascenso, pero da pena”. Y es que el curso de las mallorquinas estaba diseñado para el ascenso, aunque también ha necesitado de mucha entrega para conseguir la victoria semana a semana: “Se creó la sensación de que el equipo ganaba porque sí, parecía que no había tanto trabajo detrás. Lo dije el primer día aquí, que teníamos el mejor equipo de la competición y posiblemente de la historia, pero eso no te asegura ganar”, remarca el entrenador del equipo mallorquín.