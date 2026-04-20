El Sineu logra un histórico ascenso a Tercera RFEF

El Sineu logró anoche un histórico ascenso a la Tercera División balear. El conjunto que entrena Amador Garcías, que debuta en la División de Honor, consiguió este fin de semana de manera matemática la segunda posición al ganar por tres a uno al Platges de Calvià B y no vencer sus rivales inmediatos como el Ferriolense, Serverense y Sant Jordi. El ascenso a Tercera lo consigue el campeón de Liga que previsiblemente será para la Andratx B, que no puede subir al descender ayer la primera plantilla.

El Mallorca Internacional, campeón de Liga

El Mallorca International se proclamó ayer campeón de la nueva Tercera División femenina tras vencer en la penúltima jornada de Liga al Ciutadella por 0-6 en Menorca, triunfo que le asegura matemáticamente el torneo de fase regular a falta de una jornada para concluir la competición. Ahora este conjunto buscará el ascenso a la Segunda RFEF donde milita el Balears. Al frente del Mallorca Internacional está el entrenador Miquel Ángel Tomás que ha dotado al equipo de un gran nivel competitivo durante toda la temporada, ganando la Liga y la Copa. «Final esperado y deseado. Ahora toca disfrutarlo y ser conscientes de lo que hemos conseguido. Luego hemos de empezar a pensar en la fase de ascenso que deseamos subir», señaló este técnico, que recalcó la importancia del equipo directivo.

El Balears femenino se despide con un empate

El Balears femenino empató a uno en Son Malferit frente al Rayo Vallecano en el que fue su último duelo como local en la presente temporada en Segunda División.

El San Francisco juvenil seguirá en Honor

El San Francisco juvenil pese a perder por 1-4 contra el Damm en su terreno de juego seguirá una temporada más en la máxima categoría, la División de Honor. Los escolares jugaron con Mercadal, Abel Verd, Spencer, Yannick (Biarnes), Tejada, Aguilera, Guzmán, Álvaro (Ferrari), Jordi León (Xayron), Avilés (Dani Molina) y Lluís Quirós.

El Constància juvenil cae en el feudo del Girona

El Constància juvenil cayó por 1-0 en el campo del Girona. Los de Inca jugaron con Jordi Mir, Noah, Dimitrov (Comas), Crespí (Florit), Fontcuberta, Gárdenas, Aleix Cortés (Arbós), Josep Coll (Pere Oliver), Patricio, Gálvez y Luis García (Mascaró).

El Mallorca juvenil pierde con el Manresa

El Mallorca juvenil perdió por 3-4 ante el Gimnàstic Manresa y comparte la tercera plaza con el Damm y Girona en la tabla. Los rojillos jugaron con Adriano, Jorge Morera, Hugo Fresneda, Iago Mendes, Hurtado, Yerga, Dani Ramos, Biel Serra, Anastasios, Garvi y Torres.

Buades y Ferrer, 200 duelos con el Constància

El CE Constancia rindió homenaje a los jugadores de Tercera División Miquel Buades y Mateu Ferrer por superar los 200 partidos con la camiseta del club inquer. El acto fue antes del partido que enfrentó al cuadro blanquinegro contra el Collerense, que acabó 4-0 con goles de Tomeu Horrach, Gerard González, Nico Baleani y Mateu Ferrer. La presidenta del club, Valeria Bouzada, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, entregaron a Buades y Ferrer una camiseta y una ilustración para conmemorar estos más de 200 partidos con el club.

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El Alaró benjamín, campeón de Liga

El Alaró benjamín, se ha proclamado campeón de Liga Preferente. La plantilla es Jaume Bermúdez, Tomeu Guasp, Matteo Jung, Lucas Messeguer, Joan Baz Ochoa, Luis Elian Prado, Jerónimo Pulido, Xavier Snapper, Joan J. Ariza, Miquel Frontera, Arnau Peco, Marc Rubí y Theo Palou. Y el cuerpo técnico: Tomeu Roig, David Rivas, Toni Bibiloni, Pilar Reolid, Antonio Navarro y Ángel Bermúdez, informa A. Vidal.