Siete medallas para el Club Saltos Mallorca en la Copa de España de Grupos de Edad

El Centro de Natación M‑86 de Madrid acogió del 17 al 19 de abril de 2026 la XVIII Copa de España de Grupos de Edad, una competición que reunió a los mejores saltadores jóvenes del país en pruebas individuales y sincronizadas. El Club Saltos Mallorca representó a Baleares con un equipo joven que logró un total de siete medallas y con 98 puntos en la clasificación general por clubes, por lo que ocupó la quinta posición en la clasificación conjunta, la quinta posición en la femenina y la séptima en la masculina.

En el plano deportivo, la actuación balear fue especialmente destacada en categoría femenina. Petra Canyelles Velasco se proclamó campeona de España en trampolín 1 metro con 296,00 puntos y en trampolín 3 metros con 327,50 puntos, firmando dos actuaciones de gran nivel. Jimena Campos Alonso logró dos subcampeonatos en categoría B femenina, con 276,25 puntos en trampolín 1 metro y 232,45 en trampolín 3 metros. Ambas deportistas también dominaron la prueba de sincronizado femenino A/B, donde se impusieron con 200,88 puntos en una final directa abierta a todas las parejas inscritas.

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En categoría masculina, Pau Palmer Frau obtuvo una medalla de plata en trampolín 1 metro con 296,75 puntos y una quinta posición en trampolín 3 metros con 286,60 puntos, contribuyendo a la puntuación global del club. El balance final para el Club Saltos Mallorca fue de siete medallas: cuatro oros y tres platas, un resultado que confirma el crecimiento del nivel balear en los saltos de trampolín y la consolidación del club entre los más competitivos del panorama estatal. El equipo balear estuvo dirigido por el entrenador Andreu Jaume, que acompañó a los deportistas durante toda la competición y coordinó su participación en las distintas pruebas.