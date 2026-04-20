El Palma Futsal necesita una victoria en Noia para asegurar el playoff

El Illes Balears Palma Futsal se juega muchas de sus opciones de playoff este martes (21 horas) en su visita al Noia. Los verde pistacho afrontan el mes más decisivo de la temporada. Con el sueño de revalidar el título europeo en la Final Four de Pesaro (del 8 al 10 de mayo) en el horizonte, los de Antonio Vadillo deben primero limpiar su camino en la competición doméstica.

La derrota por la mínima en Cartagena (5-4) ha dejado la clasificación en un puño. Sextos con 38 puntos, los baleares saben que una victoria en el Agustín Mourís tendría un valor doble: blindar prácticamente la clasificación al Playoff y meter presión en la zona noble. De ganar en Noia, el Palma se pondría con 41 puntos, dejando al Noia (noveno con 34) a siete de distancia y con muy poco margen de remontada. Además, sumar de tres permitiría al Palma reducir la brecha con el top 4, obligando a Manzanares e Inter a no fallar en sus respectivos partidos del fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Cuatro partidos antes de la Champions

Este partido de la jornada 29 es solo el inicio. Tras Noia (21/4), el Palma recibirá a O Parrulo en Son Moix (25/4), viajará a Tudela para medirse al Ribera Navarra (28/4) y cerrará este bloque ante Industrias Santa Coloma (1/5). Todo ello antes de volar a Italia.

Antonio Vadillo recupera a Deivão y Piqueras, sancionados en la última jornada, y sigue con la baja de Luan Muller por las molestias en su rodilla. Por su parte, el conjunto noiés tiene hasta seis jugadores lesionados o sancionados: Leozin, Macedo, Diego, David Pazos, Peixe y Rubi.

Lejos queda el 11-6 de la primera vuelta. El Noia Portus Apostoli llega tras vencer al Alzira (5-4) y ve en este partido adelantado una oportunidad de oro para meterse en la pelea por los puestos de Playoff. Lo que exigirá al Palma su versión más concentrada y física para evitar que el cansancio del calendario pase factura antes de tiempo.

Vadillo, antes del encuentro

Antonio Vadillo, ha destacado la dificultad este lunes que entraña el partido en la pista del Noia Portus Apostoli. “Es un duelo directo por una de las ocho plazas del Playoff, en una pista donde ellos están sacando muchos puntos”, ha señalado el entrenador balear, consciente de que los gallegos se crecen en casa y llegan con la moral alta tras su última victoria.

Vadillo ha elogiado el trabajo de su rival: “Es un equipo que a nivel táctico te exige mucho, que tiene buen balón parado, que está bien trabajado por David Palmas, con varios jugadores en muy buen estado de forma”.

A pesar de reconocer las virtudes del Noia, el técnico ha sido claro sobre lo que necesita su equipo para llevarse los tres puntos: “Nosotros, tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que ser conscientes de que debemos sacar el partido adelante”.

En este sentido, Vadillo ha insistido en la importancia de la actitud desde el primer minuto. “Primero ponernos el mono de trabajo para igualarlos en los duelos individuales, para igualar las segundas jugadas y a partir de ahí intentar imponer nuestro juego”, ha explicado, subrayando que la intensidad y la concentración serán clave en un Agustín Mourís siempre complicado.