Miguel Indurain, sobre las opciones de Enric Mas en el Giro: "Va bien, sin presión y se puede permitir ir cogiendo el ritmo"

Miguel Indurain es una de las voces más autorizadas para hablar de ciclismo con cinco Tour de Francia en sus piernas. Este lunes ha sido uno de los invitados de lujo en la inauguración del Hito Mallorca 312 en Playas de Muro y será una de las principales figuras de la prueba, que se disputa el sábado por toda la isla con unos 8.500 participantes.

El exciclista navarro, que también ganó dos Giro de Italia y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 en la modalidad de contrarreloj entre otros logros, consideró las opciones del mallorquín Enric Mas en la primera carrera de tres semanas del año: "Parece que va bien. Tuvo la lesión el año pasado, una difícil, y cuando paras en el ámbito profesional volver a coger un ritmo tan alto es complicado, pero creo que va bien, va sin presión y el Giro es largo y se puede permitir ir cogiendo el ritmo".

Sobre Pogacar, lo ensalza aunque avisa que no es invencible. "Qué te voy a decir de Pogacar... ya ves lo que hace: el ritmo que tiene, la competición que tiene, pero los rivales se lo ponen difícil. El otro día lo ganaron e intentan ponérselo difícil", explica sobre la victoria de Wout Van Aert al ciclista esloveno en la última París-Roubaix.

Durante la semana, volverá a ver a rivales y amigos del mundo ciclista como Kelly, Contador o Ullrich, que será el dorsal de la Mallorca 312 OK Mobility: "Saludaré a personas que durante años no nos hemos visto".

Relación con Mallorca

Miguel Indurain compitió este domingo en el Memorial Guillem Timoner de Felanitx y confiesa que le gustaría estar más tiempo en Mallorca, entre otras razones porque su hijo reside en la isla: "No vengo mucho. Me gustaría venir más, sobre todo en invierno. Vivo en Pamplona y, entre que él va algo y vengo de vez en cuando, mucho".

Consejo para la carrera

El navarro dio algunos consejos para los participantes de la Mallorca 312: "Tienes que haber entrenado durante todo el año porque si no, se te hace bola. La salida es lo más duro porque empiezan las subidas a la Serra de Tramuntana y hay que guardar fuerzas. También hay que dejarse llevar por el grupo y disfrutar el día".

Sobre alguna recomendación nutricional, aconsejó no experimentar: "No hay que hacer cosas raras. Si has entrenado sabes lo que tienes que comer y si no, hoy en día en internet hay consejos para todos. Sé lo que me va bien: no cambiar cosas a última hora, no mezclar alimentos porque te pueden dar cualquier problema haciendo esfuerzo. Y sobre todo descansar bien. No estar muy tensionado, hay su peligro. Somos 8.000 y dominar el pelotón es difícil. Si es la primera vez recomiendo ir con cuidado, dejando la distancia de seguridad sin ponerse muy nervioso. Dejarte llevar y si al final tienes fuerza tienes kilómetricos para apretar, hay recorrido para hacerlo".

Tampocó aclaró qué recorrido completará, pero sí dejó claro que disfrutará de Mallorca una vez más con la bicicleta.