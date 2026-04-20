Joan Guiscafré, el artanenc que ha completado todas las ediciones de la Mallorca 312: "No es una carrera, sino una excursión"

Pocas personas han recorrido más veces Mallorca en bicicleta que Joan Guiscafré. El artanenc, de 43 años, ha completado todas las ediciones de la Mallorca 312 OK Mobility en su versión más larga desde que comenzaron a celebrarla en 2010 y este sábado no será menos: "Miquel Alzamora fue quien empezó con todo esto del club ciclista. Éramos ocho y hemos llegado a nueve mil. Es impresionante, Xisco Lliteras (CEO de la prueba) ha tenido una gran organización y nos hace disfrutar de la isla".

Recomendación para la Mallorca 312

No hay una fórmula secreta para completar todas las ediciones, sino más bien todo lo contrario: constancia. Guiscafré asegura que uno de los aspectos claves para acabar la prueba es, sobre todo, no afrontarla con un elevado carácter competitivo: "Para alguien que quiera hacerla por primera vez lo que debe hacer es entrenar. No puedes venir sin haber tocado una bici nunca. Y después, que estén tranquilos".

"No es una carrera, sino una excursión. Es una excursión larga, hay que estar tranquilos, te pasa mucha gente y adelantas a otros tantos. Y hay que ir al tanto. Las carreteras están cerradas, pero hay que ir con un poco de vista para no ir al tope porque una caída te arruina todo el entrenamiento y hay que ir tranquilo", asegura para cerrar con una idea muy clara los días previos y el mismo día de la prueba: " Reposar, comer, beber y disfrutar de las vistas que tenemos en Mallorca".

Tramo más duro

Guiscafré ha confesado que el momento más duro de la prueba para él se produce cuando accede a un tramo rompepiernas que sube y baja constantemente sin tener posibilidad de coger un ritmo crucero: "Todo el mundo dice la Serra de Tramuntana, pero la has entrenado. Para mí es de Lloseta a Ariany y quizás, también de Ariany a Artà, aunque allí llego por coraje porque es mi pueblo y todo el mundo te espera y te anima. Realmente es el primer tramo que he dicho: hay un desnivel que sube y baja con curvas, no vas a un ritmo constante".

Guiscafré acaba con una sonrisa y con un mensaje directo y claro sobre la Mallorca 312 OK Mobility: "Es una vuelta para disfrutar de la isla. Todo el mundo lo ve".