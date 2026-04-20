Ciclismo
Inauguran el emblemático Hito Mallorca 312 con Miguel Indurain en Playas de Muro
8.500 cicloturistas recorrerán la isla en una de las pruebas más importantes del año
La Mallorca 312 Ok Mobility calienta motores por todo lo alto. Unos 8.500 cicloturistas recorrerán toda la isla el sábado, en una de las pruebas más icónicas del año, y este lunes se ha inaugurado en las Playas de Muro uno de los elementos más simbólicos del recorrido de la prueba con un invitado de lujo: el español cinco veces campeón del Tour de Francia, Miguel Indurain.
Punto simbólico en Mallorca
La presentación del Hito Mallorca 312 se ha llevado a cabo en el Bulevar de la Avenida de la Albufera. Allí, antes y después del acto, varios curiosos, la mayoría aficionados del ciclismo, han aprovechado para fotografiarse con dicho Hito, que es un punto emblemático vinculado a la prueba, ya que se encuentra la salida y la llegada. Como también han pedido realizarse una instantánea con Miguel Indurain.
El acto ha sido presentado por Xisco Lliteras, CEO de Mallorca 312 OK Mobility, y ha contado con la presencia de Miguel Indurain, exciclista profesional; Miquel Porquer, Alcalde del Ayuntamiento de Muro; Rafel Gelabert, de la dirección Insular de Infraestructuras y de Inspección Técnica de Vehículos; Pepe de Luna, Presidente de la Asociación Hotelera de Muro; y Joan Guiscafré, el único participante que ha completado todas las ediciones de la Mallorca 312 en su recorrido más largo.
Semana grande en Playas de Muro
"Para nosotros es el inicio de una semana grande del cicloturismo en Playas de Muro. La importancia de la prueba, que es de un solo día, se ve con la inauguración de este punto simbólico con tanto tiempo de antelación", asegura Miquel Porquer, el alcalde de Muro.
Quedan cinco días para la prueba más esperada para los cicloturistas de Mallorca con una semana llena de actividades.
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