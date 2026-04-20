TENIS
Alcaraz no asegura su presencia en Roland Garros
El murciano se recupera de una lesión en la muñeca derecha
EFE
Carlos Alcaraz, número dos del mundo y en pleno proceso de recuperación de una lesión en la muñeca derecha, no aseguró este lunes su presencia en Roland Garros, pendiente de su evolución y del resultado de las pruebas a las que se someterá en los próximos días.
La imagen de Alcaraz en redes sociales este lunes, con una llamativa férula para inmovilizar esa muñeca, ha generado cierta preocupación. Alcaraz se dañó la muñeca en el transcurso del partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó ante el checo Tomas Machac. Fue atendido por el médico de pista y, aunque ganó el encuentro, se retiró del torneo.
Carlos Alcaraz, después, anució que no jugaría el Masters 1.000 de Madrid a causa de la lesión y este lunes, antes del inicio de la ceremonia de los premios Laureus, se mostró prudente, no dio una fecha de vuelta y dejó en el aire su presencia en los torneos venideros, el Masters 1.000 de Roma que comienza en dos semanas y Roland Garros.
"Bueno, veremos a ver. Al final la siguiente prueba va a ser crucial, que digamos, así que estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien", dijo Alcaraz.
"Estoy intentando tener mucha paciencia estos días. Pero bueno, estamos bien, estamos ahí, esperando un poquito. Tenemos unas pruebas de aquí en adelante en unos días y a partir de ahí veremos a ver cómo es la lesión y los pasos a seguir. De momento estoy intentando estar positivo, estar animado, aunque estos días se están haciendo largos", añadió el número dos del mundo, ganador de siete torneos del Grand Slam.
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