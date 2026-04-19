Un triunfo para el recuerdo en Manacor: Jaume Fluxà gana y señala al cielo en honor a su padre

La victoria de Jaume Fluxà a las riendas del ejemplar francés Filou Nicaux y la tercera plaza de De Padd, con Joan Fluxà, fue muy emotiva en el homenaje a su padre Martín Fluxà en la reunión del sábado en el Hipòdrom de Manacor.

En la segunda edición de este memorial, toda la familia Fluxà-Gomila acudió a la línea de meta para recordar junto a Antònia, su mujer y sus dos hijos, Joan y Jaume y el resto de la familia para homenajear con el trofeo en todo lo alto al gran Martí Fluxà, ‘Martí d’Es Ranxo’.

En una decisión muy valiente cuando todavía restaban dos vueltas para la llegada, Jaume Fluxà decidió atacar para llegar al liderato de la prueba para aumentar sus opciones de victoria en esta quinta prueba en el óvalo de Manacor.

En su afán por lograr el triunfo, la última recta fue una celebración muy emotiva por parte del menor de los dos hijos de Martí Fluxà, con un Jaume que recordó a su padre en los últimos metros de carrera con el brazo señalando al cielo.

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La segunda plaza fue para Fear Factor, con Jaume Nadal, mientras que la tercera fue para De Padd, con Joan Fluxà, quien lo dio todo en la última recta para finalizar en el podium en esta celebración familiar.