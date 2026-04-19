Rugby | División de Honor B
El Toro vence al Palma Rugby Unión y lo deja al filo del abismo
El quince local se hunde tras encajar un parcial decisivo antes del descanso y queda a siete puntos del play out a falta de seis jornadas
El Palma Rugby Unión, en un tramo final de la primera parte para el olvido, cayó de forma clara (31-46) frente al El Toro, en un partido correspondiente a la sexta jornada de la fase por la permanencia en la División de Honor B. Un marcador que, unido al triunfo del Hospitalet ante el Sitges (22-21), deja al quince de Germán Bustos en una situación límite. Solo suma un punto en su casillero tras seis jornadas, cierra la clasificación y tiene la permanencia vía play out a siete puntos, los mismos que le saca el Hospitalet, penúltimo con ocho.
Pese al buen arranque de los locales, con el ensayo de José Luis Lanzas (7-3, minuto 10), la reacción del El Toro fue inmediata. Los ensayos de Jorge Esteban y un excelso Jeremías Salazar (22 puntos) voltearon el marcador (7-15, minuto 19) y cambiaron la dinámica del encuentro. Aunque el Palma respondió con otro ensayo de Lanzas y la conversión de Tomás Tronca (14-18, minuto 27), los visitantes ampliaron su ventaja con los ensayos de Bongiovanni, Salazar y Hicham El Idrisy, alcanzando el descanso con un contundente 19-39.
Segunda parte
Tras el parón, el Palma Rugby Unión reaccionó. Un nuevo ensayo de Tomás Tronca, que firmó un hat-trick, metió a su equipo en el partido (26-39). Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, Donato Fontana frenó su impulso con un nuevo ensayo (26-44).
En el tramo final, Marcelo Gallina maquilló el marcador, pero sin capacidad real de remontada. El 31-46 definitivo deja a El Toro sin urgencias clasificatorias y agrava la situación de un Palma Rugby Unión cada vez más cerca del descenso.
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