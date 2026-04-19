El Poblense asalta Terrassa en el descuento y luchará por el ascenso

El Poblense ya es equipo de play-off de ascenso. El conjunto dirigido por Óscar Troya se llevó la victoria del campo del Terrassa (2-3) en la penúltima jornada del campeonato, gracias a un gol en el tiempo añadido que desató la euforia de los mallorquines.

El encuentro arrancó con un Terrassa ambicioso, consciente de que necesitaba ganar para seguir en la pelea por el play-off. Los catalanes llevaron la iniciativa en los primeros minutos y encontraron premio pronto, cuando Larry (m.12) adelantó a los locales con un disparo desde fuera del área (1-0).

Lejos de acusar el golpe, el Poblense reaccionó con personalidad. Primero avisó en el minuto 19, obligando a intervenir a Marcos Pérez, y poco después encontró el empate. Nofre (m.22) firmó el 1-1, haciendo justicia al juego de un equipo mallorquín que volvió a poner en apuros al portero local apenas dos minutos después.

El partido entró entonces en una fase más igualada hasta que, al filo del descanso, el Terrassa volvió a golpear. Tras un aviso de Álvaro Martín minutos antes, Aythami (m.44) marcó el 2-1 con un disparo cruzado desde el borde del área.

La segunda mitad comenzó con el conjunto catalán buscando sentenciar. Sergio Cortés tuvo la primera ocasión y, poco después, pudo ampliar la ventaja desde el punto de penalti. El árbitro señaló pena máxima por derribo a Castañeda (m.62), pero Sabater se erigió en protagonista con un paradón que evitó el 3-1.

Reacción del Poblense

Ese momento cambió el partido. El Poblense se fue sacudiendo el dominio local y empezó a crecer, generando peligro. El empate pudo llegar en el minuto 77, pero Marcos Pérez evitó el gol con una gran intervención a cabezazo de Peñafort.

Sin embargo, en la siguiente acción, el conjunto de Óscar Troya encontró el premio. Tras un córner, el balón quedó suelto y Nofre (m.79) cazó el rechace; su disparo, tras tocar en un defensa, acabó en la red para firmar el 2-2.

Con todo por decidir, los minutos finales fueron un intercambio de golpes, con el Terrassa volcado y el Poblense buscando la contra. Una jugada que encontró en el descuento. En el 90+5, una transición conducida por Dani Nieto acabó en los pies de Alarcón, que no perdonó para hacer el 2-3 definitivo, en una acción muy protestada por los locales por posible fuera de juego del goleador.

El pitido final confirmó una victoria clave para el Poblense, que certifica matemáticamente su presencia en el play-off de ascenso tras una remontada muy trabajada en un duelo que era vital para los mallorquines en esta jornada 32 del Grupo 3 de Segunda RFEF.

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(Habrá ampliación)