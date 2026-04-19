El Palma Futsal se queda sin premio en Cartagena

El Palma Futsal cayó este sábado (5-4) en su visita al Jimbee Cartagena en un partido vibrante, lleno de alternativas y decidido por pequeños detalles. El conjunto de Antonio Vadillo firmó una gran puesta en escena y llegó a colocarse con un prometedor 0-2 en los primeros minutos, aunque el empuje local y la eficacia del cuadro cartagenero terminaron marcando la diferencia.

El equipo mallorquín empezó muy enchufado y golpeó pronto por medio de Lucão, que abrió el marcador con una gran acción individual. Poco después, Alisson amplió la ventaja tras aprovechar una asistencia de Fabinho en una acción de estrategia. El Palma dominaba el escenario, pero el Jimbee reaccionó con rapidez y logró igualar el duelo con los tantos de Tomaz y Pablo Ramírez.

Pese al empuje del conjunto local, el Palma volvió a adelantarse antes del descanso gracias a un potente disparo de Machado, culminando una buena acción colectiva. Sin embargo, cuando parecía que los baleares se marcharían al intermedio con ventaja, Waltinho apareció a falta de dos segundos para firmar el 3-3 y dejar todo abierto para la segunda mitad.

Mejor los locales tras el descanso

Tras el descanso, el Jimbee Cartagena fue más certero y logró tomar ventaja con dos goles de Motta y Castejón, que colocaron el 5-3 en el marcador. Aun así, el Palma nunca dejó de competir, siguió generando ocasiones y obligó a intervenir a Chemi en varias acciones de peligro, además de rozar el gol en un balón que la defensa local sacó sobre la misma línea.

Noticias relacionadas

En el tramo final, Vadillo apostó por el portero-jugador y el equipo encontró premio con un gol de Ernesto que recortó distancias hasta el 5-4. El Palma apretó hasta el último segundo en busca de un empate que llegó a merecer por juego y ambición, pero terminó marchándose de Cartagena sin puntos, aunque reforzado en su imagen competitiva ante el vigente campeón de la Copa de España.