Miguel Indurain acapara los focos en unos '3 Dies de Mallorca' dominados por un insuperable Lluís Borrás

Amo y señor. Así se describe la participación de Lluís Borràs, máster 30 integrado en el CC Mancor de la Vall, en la décima edición de los ‘3 Dies de Mallorca’, que concluyó al mediodía de este domingo en el santuario de Sant Salvador de Felanitx, donde firmó su segunda victoria en las cuatro etapas de la carrera, además de mostrarse el más completo de los dos centenares de contendientes que formalizaron su inscripción. Todo ello en una jornada con una condiciones atmosféricas espectaculares para la práctica deportiva.

La presencia de los Indurain fue el gran atractivo de la jornada, la tercera edición del ‘Memorial Guillem Timoner’. Desde el momento de su llegada en los prolegómenos de la jornada. Tanto el padre, ganador de cinco Tour de Francia y dos Giro de Italia, como el hijo completaron los 107 kilómetros de la prueba dejándose ver incluso en cabeza del pelotón, aunque realizaron una subida tranquila a la ascensión final. En los actos de pódium se mostraron muy cordiales con los aficionados que no pararon de pedir fotos junto al campeón navarro.

El segundo triunfo de Borràs llegó después de una etapa sin escapadas de consideración, excepto el ataque de Abdón Vich, tercero en la general a 13 segundos del maillot amarillo. El de Bunyola inició la ascensión al santuario felanitxer con casi un minuto aunque fue neutralizado antes del final donde el ganador absoluto firmó un nuevo triunfo por delante de Julián Ferrero y del ex profesional canpicaforter Juan Carlos Riutort. Esos mismos puestos se mantienen en la general absoluta final.

En cuanto a las clasificaciones complementarias, Rodrigo Chaves conquistó el premio de la montaña mientras que Peter Richter se hizo con las metas volantes. La general de equipos fue también para Borràs mientras que su club, el CC Mancor de la Vall, fue el mejor equipo de la carrera por delante del Gobik Factory Team y del CC sa Pobla. El premio a la primera fémina ha sido para Marga López.

Jeroni Ramis en la UCI

La peor parte de la carrera se la llevó Jeroni Ramis, uno de los personajes más carismáticos del pelotón. En la jornada inaugural padeció el único accidente de la carrera que ha precisado traslado a un centro hospitalario. Fue evacuado en ambulancia y desde entonces permanece ingresado en cuidados intensivos con ocho costillas fracturadas y perforación de un pulmón. Este domingo ya pudo incorporarse, aunque permanece en la UCI.