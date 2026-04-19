Mallorca regresa a la élite del baloncesto español con el ascenso del Azulmarino

El Azulmarino ya forma parte de la historia del baloncesto balear. Las mallorquinas fabricaron esta temporada un equipo con un objetivo muy claro: el ascenso a la Liga Endesa. Así lo expresó su entrenador Alberto Antuña. «Tenemos la mejor plantilla de la Liga», declaró incluso antes del comienzo del campeonato. Sin pelos en la lengua y con una confianza plena en sus jugadoras. «Estoy aquí porque creo que el año que viene seguiré y porque habremos ascendido», se atrevió a afirmar el técnico. No iba mal encaminado.

La superioridad de las azulonas durante el curso ha sido exultante, prueba de ello fue su triunfo de ayer ante el Real Canoe (107-65). A falta de una jornada para finalizar el torneo, han ganado todos sus partidos excepto uno, ante el Celta Femxa. El bloque gallego ha sido el máximo rival de las mallorquinas, pero no han podido con ellas.

De esta manera, el Azulmarino se convierte en el tercer equipo de la isla y el cuarto de las Balears -además del primero en Palma- en jugar en la máxima categoría del baloncesto español. Previamente lo hicieron tres clubes históricos como el Joventut Mariana de Sóller, el Puig d’en Valls ibicenco y el Flavia, de Inca.

Las del Raiguer fueron las pioneras, con figuras como la primera internacional mallorquina, Xisca Rotger. Ascendieron a Primera en la campaña 1977/78, pero su paso fue breve, ya que descendieron esa misma temporada.

Hubo que esperar hasta tres décadas para ver otro equipo de la isla en lo más alto del baloncesto español. Aunque entre medias, en 2002, el Puig d’en Valls logró el ascenso. Seis años después, el Joventut Mariana, decano del baloncesto balear, fue quien promocionó a la máxima categoría. Se mantuvieron en ella hasta 2012, año en el que tuvieron que renunciar a su plaza. En las filas del conjunto solleric estuvo María España, que ahora repite la gesta con el Azulmarino. Las de Alberto Antuña quieren culminar la fiesta con una victoria ante el Castelló, antes de dar el salto a la Liga Femenina Endesa.