El Fibwi se complica la vida con una decepcionante derrota

El Fibwi Mallorca no es capaz de levantar cabeza de ninguna manera y acumula ya diez derrotas seguidas. Los de Pablo García han caído en los últimos instantes en Son Moix ante el Cartagena (77-80), rival directo, y continúan complicándose la vida de una forma muy peligrosa. Restan cuatro jornadas y los mallorquines todavía no tienen asegurada la permanencia. El final de temporada para el conjunto presidido por Guillem Boscana puede ser catastrófico: se miden este miércoles en casa al Gipuzkoa (quinto en la tabla), visitan al Palencia (tercero) y reciben al Leyma Coruña (líder) antes del derbi de la última jornada ante el Palmer Basket, un duelo que puede ser dramático en la lucha por la salvación.

El partido arrancó con un intercambio de golpes entre los dos equipos del que salía ganador inicialmente un intenso Fibwi. Sin embargo, el Cartagena aprovechó los problemas de anotación de los mallorquines para poner el duelo en 17-25 al término de los primeros diez minutos.

El segundo cuarto comenzó con los de Pablo García aumentando la intensidad para poder acercarse en el marcador. Los mallorquines fueron recortando distancias gracias a su acierto desde el exterior y lograron ponerse por delante tras una gran canasta de Juan Bocca, pero el encuentro llegó al descanso con 38-40 en el electrónico.

Tras el paso por vestuarios, los palmesanos tuvieron un gran inicio anotador, con Matulionis erigiéndose como el referente ofensivo del Fibwi en este tercer cuarto. Los locales llegaron a ponerse con cinco de ventaja en el ecuador del parcial, con un 52-47, pero el cuadro cartaginés reaccionó y se marchó por delante al último cuarto tras una canasta sobre la bocina, 60-62.

Los últimos diez minutos comenzaron con un intercambio de canastas del que salía ganador el Cartagena para poner el duelo en 64-69. No obstante, Pedro Bombino salió al rescato para acercar de nuevo a los de Pablo García y poner el duelo en 68-69. Bracey con un triple marca de la casa ponía el 71-69 en el marcador y Fallou Niang anotó de dos para poner el 73-70 en el ecuador del cuarto. Un triple de Svejcar adelantó de nuevo a los visitantes a menos de un minuto para el final, 77-78. El Fibwi tuvo la última posesión del partido, pero una pérdida de balón de Capalbo y una antideportiva de Bracey dejaron el duelo en 77-80.