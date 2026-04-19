Fútbol
El exjugador de Las Palmas Ángel Sánchez, en estado crítico
El entrenador de 49 años y exfutbolista amarillo se encuentra en cuidados paliativos
La noticia causa un notable impacto y dolor en el fútbol isleño: "Estamos destrozados", realzan sus compañeros de vestuario en la etapa del Universidad
Paco Cabrera
La agonía de Ángel Sánchez Armas (Las Palmas de Gran Canaria, 49 años) y el dolor del planeta del balón de Gran Canaria. El exjugador de la UD Las Palmas y Universidad CF se encuentra en cuidados paliativos producto de una enfermedad que empeoró en el último año. En estado crítico, el que fuese entrenador de la UD Vecindario, Villa de Santa Brígida, Estrella, Mensajero, San Antonio o Las Palmas C, trata de luchar por su vida.
La extrema gravedad de Ángel Sánchez, que vistió la elástica amarilla de 2002 a 2004, para luego militar en el Universidad, Ibiza o L'Hospitalet, ha generado una notable consternación. "Estamos rotos", valora José Ojeda, capitán y emblema del cuadro colegial, que llegó a jugar en la categoría de plata y arrasó en Segunda B con Tino Luis Cabrera en el banquillo.
Ángel Sánchez debutó con Paco Castellano y alcanzó los 34 partidos de amarillo. Se asentó en el primer plantel en la 03-04 con Juan Manuel Rodríguez, en la temporada que terminó con el descenso a la categoría de bronce con Tino Luis -antes pasaron David Vidal o el ya fallecido Stambouli-. Jugó cedido en el Vecindario y en la UD Lanzarote. Elegante y fino, en el Uni explotó sus condiciones de mediapunta e interior para alcanzar seis temporadas en dos periplos.
También militó en el Eivissa-Ibiza. Colgó las botas en el San Antonio y luego llevó las riendas del club capitalino. Luego dio el salto a los banquillos del Archipiélago.
Debutó con la UD un 15 de junio de 1997 en el Salto del Caballo contra el Toledo al entrar en el minuto 76 por Walter Pico en la edición liguera 96-97. La cruenta noticia del estado de salud de Ángel Sánchez, llega unos días después del fallecimiento de Scifo, que jugó en Las Palmas Atlético y se quedó a las puertas del debut con el primer equipo.
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