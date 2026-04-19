David García y Rudy Hensen vencen en el VI Rally Bunyola

David García, junto a Rudy Hensen, se proclamó vencedor del VI Rally Bunyola-Orient celebrado este fin de semana. La pareja se hace con el triunfo por delante de José Campaner y Miquel Àngel Campins en la segunda cita del campeonato regional. La prueba, que contó con una inscripción de 52 equipos que lucharon bajo un calor estival, cambió su estructura al no poder disputarse el tradicional tramo Bunyola-Orient-Alaró.

La primera sección se iniciaba con el Coll de Sòller y el scratch de David García-Rudy Hensen liderando (Skoda Fabia Rally2), aunque a solo cuatro segundos le seguían José Campaner-Eduard Ferrán (Skoda Fabia Rally2); quedando algo más atrás Miquel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rally2), con problemas físicos para el piloto. Estos mismos resultados se repitieron en los siguientes tramos de Es Jardí y Alaró-Lloseta. Sin embargo, en la segunda vuelta el scratch del Coll era para Campaner-Ferrán, que reducían su diferencia en cinco segundos con el líder, acabando los otros dos tramos separados por escasas décimas.

Así, la primera sección finalizaba con el liderato de García-Hensen, con solo 5,1 segundos de ventaja sobre Campaner-Ferrán, mientras que a casi un minuto y perjudicados por un pinchazo se encontraban Campins-Torres, en la tercera posición. Gran actuación de Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T), cuarto de la provisional controlando a los Clio Williams de Pep L. Laville-Jaume Llinás y Xim Ramón-Xavier Cánaves, intercalándose entre ellos Julián Gómez-Simón Pons (Porsche 911 GT3).

La segunda sección se presentó muy emocionante, puesto que García-Hensen y Campaner-Ferrán calcaban los cronos con diferencias mínimas. Finalmente, la victoria se confirmaba para los primeros, con seis segundos sobre Campaner-Ferrán, a los que se vio muy combativos y plantando lucha en todo momento. A poco más de un minuto, se confirmó el tercer cajón del podio para Campins-Torres. Las siguientes posiciones se mantuvieron sin cambios con respecto a la primera sección, con Del Moral-Grimalt, Laville-Llinás, Gómez-Pons y Ramón-Cánaves, con unos cronos ajustados; cuartos, quintos, sextos y séptimos respectivamente. Obteniendo su mejor resultado con el Peugeot se confirmaban octavos Binimelis-Binimelis.

Separados por un escaso segundo, el top ten se completaba con Sebastià Coll-Lluis Obrador (Suzuki Swift) y Jonathan Benítez-Joan Martorell (Citroen Saxo). Esta prueba era puntuable para la Sandero Cup siendo la victoria para Bartomeu Payeras-Sebastià Palou.

Regularidad

En Regularidad Sport, desde el inicio Pedro Valls-Madeleine Yue (Porsche 911) marcaron la pauta, controlando a Federico Rodríguez-Juana Mª. Font (Ford Sierra Cosworth) y Biel Alemany-Juan C. Coria (Opel Corsa GSI). José Calixto-Mateu Jaume (Seat Panda) quedaban descolgados y acabarían abandonando posteriormente.

En Regularidad ocurría algo similar, con Antonio Rosselló-María Catalá (Peugeot 306) dominando desde el inicio; siendo segundos Juan Pons-Andreu Sansó (Opel Corsa), que superaban en los primeros tramos a Lorenzo Salom-Biel Gual (Triumph TR7). En la segunda sección se mantuvieron las posiciones en ambas categorías sin cambios en la clasificación.