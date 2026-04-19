El Atlético Baleares cumple el trámite en Porreres y sella el play-off

El Atlético Baleares cumplió con su cometido en Ses Forques. El conjunto de Luis Blanco se impuso por 0-1 al Porreres en el derbi mallorquín de la jornada 32 del Grupo 3 de Segunda RFEF, un resultado que le permite sellar matemáticamente su presencia en el play-off y mantenerse pendiente de lo que haga el Sant Andreu en la pelea por el liderato.

El duelo arrancó con el guion esperado, con el Atlético Baleares llevando el peso del juego ante un Porreres que, ya descendido desde la pasada jornada, se vio obligado a resistir durante muchos minutos sin apenas balón. El dominio visitante, sin embargo, fue más territorial que peligroso, ya que los blanquiazules monopolizaron la posesión, pero sin generar ocasiones claras de gol.

Así, el encuentro alcanzó el descanso con empate sin goles, en una primera parte de escasa brillantez y pocas llegadas, marcada por el control del Baleares y la resistencia del equipo de Jaume Mut.

Nada más reanudarse el choque llegó una de las acciones polémicas. El árbitro señaló penalti de Recalde sobre Rubén Bover en el minuto 47, una decisión que sorprendió a los presentes en Ses Forques. Tovar envió el balón por encima del larguero y desaprovechó una gran oportunidad para adelantar al conjunto palmesano.

Ese fallo dio aire al Porreres, que se animó y empezó a encontrar salidas al contragolpe. El cuadro local tuvo los mejores minutos del partido y rozó el 1-0 cuando el duelo se acercaba a la hora de juego, con un disparo lejano de Rodri que obligó a Juli Rivas a firmar un paradón para evitar el tanto.

Moha aprovecha el segundo penalti

El partido seguía abierto hasta que en el minuto 73 el colegiado señaló un segundo penalti, esta vez por un agarrón de Bengoechea sobre Moha Keita. Un minuto después, el propio delantero transformó el lanzamiento y puso el 0-1 en el marcador.

El gol no hundió al Porreres, que no bajó los brazos y estuvo a punto de empatar en una falta lateral rematada de cabeza por Guize. También pudo ampliar su ventaja el Atlético Baleares poco después, pero Víctor Méndez respondió con una buena intervención para desviar a córner un cabezazo de Tovar.

Ya no hubo más ocasiones claras hasta el pitido final y el Atlético Baleares terminó sacando adelante un partido poco vistoso, pero de gran valor. El triunfo le sirve para reafirmar su segunda plaza, certificar el play-off y meter presión al Sant Andreu, que juega esta tarde y tiene tres puntos de ventaja. Si los catalanes ganan su partido, serán campeones y ascenderán a Primera RFEF; si no lo consiguen, el título seguirá abierto en las dos últimas jornadas.

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(Habrá ampliación)