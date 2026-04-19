El Andratx consuma su descenso con un empate en Sa Plana

El Andratx regresa a la Tercera RFEF. El conjunto dirigido por José Contreras no pasó del 0-0 ante el Alcoyano en Sa Plana, en la jornada 32 del Grupo 3 de Segunda RFEF, un resultado que certifica matemáticamente su descenso a falta de dos jornadas para el final.

Con la obligación de ganar para mantener opciones -muy remotas, casi un milagro- de permanencia, el Andratx afrontó el partido con tensión ante un Alcoyano que arrancó mejor y buscó con más insistencia la portería local en los primeros compases. A los mallorquines les costó generar peligro, aunque con el paso de los minutos lograron equilibrar el duelo.

Superada la media hora, el Andratx empezó a acercarse con más claridad y obligó a intervenir a Unai, guardameta visitante. El equipo local firmó sus mejores minutos en el tramo final del primer tiempo, cuando rozó el gol en un remate al palo de Garrido, la ocasión más clara antes del descanso.

Tras el 0-0 al intermedio, la segunda mitad mantuvo un guion similar, con un partido igualado pero con ligero dominio del Alcoyano. Los visitantes también tuvieron su gran oportunidad, con un disparo de Steven al palo en el minuto 80, en un intercambio de golpes -más por la emoción del resultado que por las ocasiones que generaban ambos equipos- que mantenía la incertidumbre.

El Andratx no dejó de creer y tuvo en sus botas la victoria en los minutos finales. Primero, en un cabezazo de Nacho Sánchez (m.88) que Unai desvió a córner, y después en un mano a mano de Lázaro (m.90) que el portero visitante volvió a desbaratar con una gran intervención.

Sin acierto en los momentos decisivos, el empate final sentencia al Andratx, que consuma su descenso a Tercera RFEF tres temporadas después.

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