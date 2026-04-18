Palma Rugby Unión-El Toro: Derbi fratricida en el Germans Escales

Palma Rugby Unión y El Toro se verán las caras este sábado (17:00 horas, Germans Escalas) en un derbi fratricida en el que solo puede quedar uno 'vivo' deportivamente hablando. A falta de cinco jornadas para el final de la fase por la permanencia, la situación del quince local es dramática.

Un solo punto en su casillero tras llegar al meridiano de la competición deja al Palma sin margen de maniobra: ganar a El Toro, hacer lo propio con el Hospitalet en casa y esperar a que los catalanes tampoco sumen. Así, podrían esquivar los palmesanos la última plaza del grupo, que conlleva el descenso automático de categoría. Recordar que en la primera fase, el triunfo fue para los verdiblancos por 26-23.

Último derbi del curso

Los calvianers, a los que les falta un triunfo para eludir un año más la pérdida de categoría, afrontan el partido después de sumar dos victorias consecutivas y alcanzar los 13 puntos en su casillero. Se espera un gran ambiente en las gradas de Germans Escalas, que acogerá el último derbi de la temporada y del que se espera que tenga continuidad en el tiempo.