La mallorquina Farah El Bousairi conquista Europa con un boxeo de talla mundial

Palma vivió una velada histórica y la mallorquina Farah El Bousairi estuvo a la altura. La púgil balear se proclamó campeona de Europa del peso supermosca tras imponerse con claridad a Minerva Gutiérrez en el Germans Escalas, en un combate que dominó de principio a fin y que terminó en celebración ante su público.

Desde el primer asalto, El Bousairi impuso su ley. Se adueñó del centro del ring y marcó el ritmo con un trabajo constante, especialmente al cuerpo, que fue desgastando poco a poco a la asturiana. Minerva nunca se sintió cómoda, obligada a pelear a la contra ante una rival más precisa y con mayor control del combate.

Con el paso de los asaltos, la superioridad de Farah se hizo más evidente. La balear combinó jabs certeros con un castigo insistente abajo, construyendo una ventaja sólida y sin fisuras. Cada intercambio caía de su lado, mientras el combate se iba inclinando de forma clara hacia la esquina local.

Los dos últimos episodios fueron ya un ejercicio de control. Minerva, muy castigada, apenas podía responder, mientras El Bousairi gestionaba la ventaja sin asumir riesgos. El desenlace confirmó lo que ya se intuía: Palma tenía nueva campeona de Europa.

Más allá del combate principal, la velada dejó un sabor agridulce en el resto de enfrentamientos profesionales. En el campeonato de España disputado entre Jon Tornado y Álex de la Rosa, el madrileño dominó con claridad. Tornado sufrió dos cuentas de protección en los primeros asaltos y terminó cediendo en el tercero, cuando la presión de De la Rosa obligó al árbitro a detener el combate por KO técnico.

Tampoco pudo brillar Coco Campaner, que cayó igualmente por KO técnico en el tercer asalto, sin encontrar respuestas ante un rival superior.

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