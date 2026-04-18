Ciclismo
Lluís Borràs asalta el liderato en los ‘3 Díes de Mallorca’
El mallorquín se viste de amarillo tras la contrarreloj matinal y mantiene su ventaja después de la etapa con final en Porreres
Este domingo se celebra la etapa final, el ‘Memorial Guillem Timoner’ Felanitx–Sant Salvador
Tomeu Arbona
Lluís Borràs es el nuevo líder de los ‘3 Dies de Mallorca’ después de las dos etapas disputadas en la jornada de este sábado. Por la mañana se celebró una contrarreloj individual en la Colònia de Sant Jordi, con un trazado de 5,6 kilómetros, en la que el nuevo maillot amarillo aventajó en 12 segundos a Roman Locher y en 13 a Abdón Vich, mientras que el anterior líder, Rodrigo Chaves, cedió 21 segundos y ocupó la duodécima posición.
Los tres primeros mantuvieron sus diferencias después de la etapa vespertina, celebrada con 176 participantes y con la pancarta de meta en Porreres tras un trazado llano de 79 kilómetros, ya que todos ellos entraron en el numeroso grupo cabecero que se disputó el triunfo parcial. La victoria de etapa fue para David López, que superó por muy pocos centímetros a Gerd Kodanik y a Toni Frontera. En ambas pruebas, la mejor fémina fue Marga López, que se mantiene como primera fémina de la general.
Líderes en cada categoría
El propio David López encabeza la general de regularidad, mientras que Matías Montenegro y Peter Ritcher lideran, respectivamente, la montaña y las metas volantes, con Roman Locher como mejor extranjero de la general. Las distintas categorías están encabezadas por Pep Alfaro, Gerd Kodanik, Roman Locher y Lluís Borràs.
Este domingo se celebra la jornada final, la etapa reina, con salida de Felanitx y llegada en lo más alto del Puig de Sant Salvador. Será la tercera edición del Memorial Guillem Timoner, que pondrá en liza por primera vez a Miguel Indurain padre e hijo en competición en categoría máster. La salida será a las 9:30 horas y la llegada se calcula hacia las 12:00 horas.
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