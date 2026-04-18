Juegos tradicionales
Gómez y Pons se proclaman campeones del Open Truc Mallorca
El torneo reunió a 220 parejas de toda la isla en un campeonato que se extendió más de cinco meses
Rafel Gómez y Damià Pons se proclamaron campeones del Open Truc Mallorca tras imponerse en la gran final disputada en el Restaurant Binicomprat de Algaida, poniendo el broche final a un campeonato de más de cinco meses en el que participaron 220 parejas de toda Mallorca. El truc es un juego de cartas con baraja española profundamente arraigado en la cultura popular de las islas y que en los últimos años está resurgiendo.
El torneo se desarrolló a través de dieciséis fases locales, dos comarcales y una fase final con las 32 mejores parejas, en un recorrido largo y exigente que acabó coronando a Gómez y Pons como vencedores.
El camino al título no fue sencillo. En octavos, los futuros campeones eliminaron por 3-2 a Carlos Rullán y Kike Batista, la pareja que defendía el título. Después también dejaron atrás a Adrián Gómez y Moha Acharki y superaron las semifinales para plantarse en la gran final.
Podio y otros ganadores
En el otro lado del cuadro, Esteve Barceló y Pep Nicolau firmaron también un gran campeonato y alcanzaron la final tras superar una semifinal muy disputada ante Xisco Zurita y Guiem Queglas. Ya en el duelo definitivo, disputado el pasado sábado 11 de abril), Gómez y Pons acabaron imponiéndose para cerrar una actuación sobresaliente.
El podio final lo completaron Xisco Zurita y Guiem Quetglas, terceros, y Mateu Soler y Joan Payeras, cuartos. Además, Alicia Nadal y Patricia Oria repitieron como mejor pareja femenina, mientras que Manu y Lluc, de Santa Maria, fueron distinguidos como mejor pareja mixta.
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