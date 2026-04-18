Examen de altura en Cartagena para el Palma Futsal tras el parón internacional

Vuelve la competición liguera tras el parón internacional y lo hace con un plato fuerte. El Illes Balears Palma Futsal se desplaza a la Costa Cálida para medirse esta tarde al Jimbee Cartagena en un duelo directo entre dos de los equipos punteros de la categoría (21:00 horas / LaLiga+).

Con la clasificación en un puño —el Palma es quinto con 38 puntos y el Jimbee séptimo con 37—, el resultado de este sábado puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por la ventaja de campo en el playoff.

El conjunto mallorquín afronta esta cita tras un descanso que ha permitido recargar energías tanto en el plano físico como mental. La contundente victoria en la última jornada antes del parón supuso un punto de inflexión tras varias semanas de resultados irregulares y ha devuelto confianza al grupo de cara al tramo decisivo de la temporada.

El partido estará condicionado por las bajas en el equipo balear, ya que dos cierres, Deivão y Piqueras, no estarán disponibles por sanción tras sus expulsiones en anteriores compromisos, mientras que Luan Muller continúa fuera por molestias en la rodilla. En este contexto, la solidez defensiva y la capacidad para competir en un escenario exigente serán factores determinantes.

Enfrente estará un Jimbee Cartagena consolidado como uno de los equipos más completos de la categoría, con una plantilla equilibrada y recursos en todas las fases del juego. El duelo exigirá al Palma ofrecer su mejor versión tanto en defensa como en la gestión del balón para poder imponerse a un rival directo en la clasificación.

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A falta de pocas semanas para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, el equipo mantiene el foco en la competición doméstica. El objetivo pasa por llegar al tramo decisivo en la mejor dinámica posible, sumando puntos que permitan afianzarse en la zona alta y reforzar las sensaciones antes de las grandes citas del final de curso.