El ConectaBalear CV Manacor sella su billete para las semifinales del playoff de Liga

El ConectaBalear CV Manacor ha conseguido su pase a las semifinales del playoff por el título de Liga tras obtener la segunda victoria ante Cisneros La Laguna por 3-1. Un encuentro competido, marcado por fases de igualdad y un claro dominio local. Aunque Cisneros reaccionó en el tercer set, la solidez en defensa y el ataque manacorí no dieron tregua.

El primer set empezó igualado, con intercambio de puntos y errores en el saque por parte de ambos conjuntos. El Manacor logró despegarse con un ataque sólido y presencia en bloqueo, poniendo en problemas la defensa visitante. Aunque el servicio de Romaní dio aire al equipo, Cisneros reaccionó presionando con su ataque e igualó el marcador (15-15). La igualdad se mantuvo hasta que los locales, gracias a su bloqueo, cerraron el set por 25-23.

El Manacor inició el segundo set con una racha positiva, aprovechando los errores no forzados del rival, que se mostró descolocado ante un marcador de 10-3. El equipo local continuó ampliando la ventaja con un ataque contundente, hasta que Fraç paró el juego con una buena racha de saque, poniendo en dificultades la defensa manacorina. Los locales reaccionaron y el tándem Ribas-Romaní frenó el impulso visitante, cerrando el set por 25-14.

El inicio del tercer set trajo un cambio de dinámica. Cisneros tiró de bloqueo para empezar dominando la manga ante un Manacor que no le perdía la cara al partido y que igualó el marcador en el 8-8. El encuentro transcurrió con igualdad, con ambos equipos fuertes en bloqueo y servicio, hasta el 22-22, cuando Cisneros se enchufó al saque y se hizo con el set por 22-25.

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Máxima igualdad en el inicio del cuarto set. Los locales lograron despegarse con el servicio de Nieves ante un Cisneros que no terminaba de encontrar su juego en defensa. El Manacor se mantuvo firme, con una buena recepción y un ataque contundente. La coordinación en las filas locales fue clave para cerrar el set por 25-19.