Carlos Oliver y Lucie Hager se imponen en la Half Marathon de Magaluf

En un radiante día de primavera, Carlos Oliver y Lucie Hager fueron los ganadores de la Half Marathon de Magaluf, disputada ayer con salida y llegada en las pistas de atletismo de Magaluf. Tras un paréntesis, se dio la salida a los 10 kilómetros, distancia en la que se impusieron el polaco Kamil Czupala y Leonor Font. En la media maratón finalizaron 762 corredores y 475 en la distancia de los 10 kilómetros. La entrega de trofeos estuvo presidida por el teniente de alcalde de Deportes, Víctor Tascón.

El triatleta Carlos Oliver fue el ganador absoluto de la media maratón, firmando un excelente tiempo de 1h.09:15. A más de dos minutos entró el segundo clasificado, el que fuera campeón de Europa Chema Martínez -protagonista además en la ‘Jornada de turismo y deporte’ organizada por el Ayuntamiento de Calvià-, que a sus 54 años certificó un excelente crono de 1h.11:56, completando el podio el francés Thierry Guibault, con 1h.12:50. El galo Mathieu Dupont se clasificó en cuarto lugar con 1h.15:20 y el británico residente en Mallorca Edward Thomas acabó en quinta posición con 1h.15:22.

En categoría femenina, la victoria fue para Lucie Hager, con un registro de 1h.24:27. A casi cinco minutos entró segunda Noelia Pérez (1h.29:09), completando el podio Louise Cartmell (1h.30:56). Josefina Ruiz de Azua entró en cuarto lugar con 1h.32:29 y Lea D’Alinvalm se adjudicó la quinta plaza con 1h.33:33.

Diez mil metros

En los 10 kilómetros, el triunfo fue para el polaco de 22 años Kamil Czupala, con un tiempo de 33:41. Segundo entró Leandro Castiello, con 34:38, y Leo Kiant se hizo con la tercera plaza, con 34:57. El calvianer Mario Cano se clasificó cuarto con 35:03 y Toni Bernardó ocupó la quinta posición con 35:54.

Leonor Font Balduque (Atlètic Mallorca) fue la primera mujer y octava de la general, con 37:22. La segunda mujer fue la calvianera Susana Fernández (Sporting Calvià), con 42:30, mientras que Nadia Barusseau fue tercera, también con 42:30. Laura Garciarena entró cuarta con 43:57 y Hannah Lovell fue quinta con 44:11.