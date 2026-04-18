El Azulmarino asciende a la Liga Endesa tras vencer al Real Canoe

El Azulmarino ya es equipo de la Liga Endesa. Las mallorquinas necesitaban ganar y que el Celta Femxa perdiera su partido, y así ha sucedido. Las azulonas se han impuesto al Real Canoe por 107-65 ante un Son Moix que ha presentado una gran entrada para la cita, con 2.800 espectadores. Tras el triunfo, han tenido que esperar al resultado de las gallegas, que han terminado cayendo ante el Bosonit Unibasket por 64-61. De esta manera, las de Alberto Antuña logran su ansiado objetivo con una jornada de antelación.

De esta manera, el conjunto azulón se convierte en el tercer equipo de la isla -y el primero de Palma- en jugar en la máxima categoría del baloncesto español. Previamente lo hicieron dos históricos como el Joventut Mariana de Sóller y el Flavia. Tras haber caído en el play-off la temporada pasada, esta vez las mallorquinas logran el ascenso por la vía rápida y hacen que el Celta Femxa. su máximo competidor en esta Liga, tenga que esperar a las eliminatorias para lograr la promoción a la Liga Endesa.

El partido era importante y el Azulmarino actuó en consecuencia desde el inicio. Alba Torrens no tardó en estrenar el marcador tras encestar desde el triple. El elevado acierto exterior de las palmesanas permitió cerrar el primer parcial con una ventaja considerable, 31-18, a pesar de que las madrileñas tuvieron un buen desempeño, llegando a ponerse por delante en el electrónico en ciertos momentos.

El equipo azulón continuó apretando en el segundo parcial, arropado por su afición. Asinde fue clave en defensa para que compañeras como Torrens, Siciliano o Adut Bulgak anotasen triples a placer. Las visitantes no fueron capaces de seguir el ritmo que venía implementando las mallorquinas, sin poder convertir las escasas jugadas ofensivas que lograron hilvanar. La efectividad desde la línea de 6,75 fue determinante, dejando un resultado de 67-25 al descanso para las locales.

Tras el descanso, el Azulmarino bajó las revoluciones al tener el partido controlado. Con jugadas temporizadas y combinaciones tranquilas, el bloque azulón aumentó su ventaja. A pesar del ritmo lento del tercer cuarto, el combinado mallorquín supo aprovechar los espacios y hacer daño al contraataque. Los minutos finales sirvieron a las visitantes para ganar algo de confianza, no obstante, Siciliano completó su excelente actuación con otro triple sobre la bocina para establecer el 92-38.

Para el último asalto, las locales redujeron todavía más el ritmo y las madrileñas empezaron a ganar protagonismo, pero el encuentro ya era irremontable. Aun así, pudieron maquillar el resultado en los minutos finales, con un 107-65.

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“Quiero felicitar a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la gente del club, a todos los que han hecho posible que se disfrute tanto con este equipo. El club ha conseguido crear una masa social mayor que a principio de temporada. Estoy muy feliz por cómo juega el equipo y por cómo compite. Me alegra ver como el baloncesto femenino gana peso en Mallorca, la gente viene y disfruta. Este es uno de los pequeños éxitos de los muchos que hemos conseguido este año", declaró Antuña tras la victoria.