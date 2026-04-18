Pilotades
El Algaida femenino celebra su trigésimo aniversario
El CE Algaida de fútbol femenino cumple treinta años. Este aniversario será celebrado el próximo día 3 de mayo en el campo algaidí en un evento deportivo y solidario que, además de festejar este hito, tiene como finalidad recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, destinando los beneficios a la asociación La Estrella de Marta. Se celebrarán distintos partidos de fútbol y se pondrá en valor el papel del fútbol femenino en este municipio.
Gala conmemorativa del centenario de la FFIB
La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) celebra el próximo día 9 de mayo, a las 12:00 horas y en el recinto de Son Amar, la Gala Conmemorativa del Centenario de esta territorial en la que están previstas muchas sorpresas.
Difícil desplazamiento para el Manacor
Trigésimo primera jornada de Liga, restan cuatro para el fin de la fase regular, en la Tercera División balear: hoy sábado, Son Cladera-Portmany (16:30 horas), Alcúdia-Peña Deportiva (16:30), Llosetense-Cardassar (16:30), Santanyí-Rotlet Molinar (17:00) e Inter Ibiza-Manacor (17:30); y mañana domingo, Constància-Collerense (11:30), Mallorca B-Felanitx (12:00), Formentera-Mercadal (12:00) y Platges de Calvià-Binissalem (19:00).
Interesante recta final de la liga en División Honor
En División de Honor, categoría a la que le restan cinco jornadas para el final, es: hoy sábado, Inter Manacor-Alaró (16:30), Esporles-Atlético Rafal (17:00), Andratx B-Sant Jordi (17:00), Santa catalina Atlético-Recreativo La Victoria (17:30), Arenal-Sóller (17:30) y Son Verí-Campos (19:45); Pòrtol-Serverense (17:00) y Alcúdia B-Ferriolense (19:30). Ya disputado el Sineu-Platges de Calvià B.
Algaida-Murense cierra la jornada de Preferente
Jornada en Preferente: hoy sábado, s’Horta-Cade Paguera (16:30), Calvià-Can Picafort (17:00), La Unión-Espanya (17:00), Pollença i Port-Santa Maria (17:00), Son Sardina-Porto Cristo (18:00) y Collerense B-Consell (18:45); y mañana domingo, Xilvar-Pla de na Tesa (18:00), Petra-Athlètic Montuïri (18:00) y Algaida-Murense (19:15).
El Balears femenino cierra la liga como local
Penúltima jornada de Liga en la Segunda División femenina en la que el Balears se despedirá de su afición jugando ante el Fundación Rayo Vallecano, mañana, a las 12:00, en Son Malferit.
Derbi femenino en la Antoniana de Palma
Penúltima jornada de Liga en la Tercera División femenina con los siguientes partidos: hoy sábado, Sant Lluís-Constància (16:15); y mañana domingo, Independiente-Balears (12:00), Ciutadella-Mallorca Internacional (12:00) y Manacor-Son Sardina (19:00). El Algaida-Collerense se disputará este martes, a las 20:30.
El San Francisco juvenil recibe hoy al Damm
Antepenúltima jornada en la División de Honor juvenil: hoy sábado, San Francisco-Damm (12:00); y mañana domingo, Girona-Constància (17:00) y y Mallorca-Gimnàstic Manresa (17:30).
Empieza la fase de ascenso a la Segunda B de futsal
Comienza la fase de ascenso en la Tercera División balear de fútbol sala con la disputa de la ida de las eliminatorias de los cuartos de final: hoy sábado, Alcúdia-Son Oliva (19:15); y mañana domingo, Ibiza-ETB Calvià (18:00), Joves d’Inca-Muro (20:00) y Racing Andratx-Fisiomedia Manacor (20:20).
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