Rodrigo Chaves es el primer líder de los ‘3 Dies de Mallorca’

Rodrigo Chaves, del CC Artanenc, es el primer líder de los ‘3 Dies de Mallorca’ después de la primera jornada, celebrada este viernes por la tarde en Campos, al imponerse en el esprint masivo a su compañero David López y al pobler Joan Batle, con Marga López como mejor fémina de la carrera.

Matías Montenegro es el líder de la montaña y Peter Richter de las metas volantes. Los mejores en las categorías máster son Pedro Mulet (60), Gerd Kodanik (50) y Álex Martínez (30).

Este sábado se disputa una crono individual por la mañana en la Colònia de Sant Jordi –sobre un circuito de unos seis kilómetros– y una etapa en línea por la tarde en Porreres, con un trazado de casi 80 kilómetros.

Miguel Indurain corre la etapa del domingo

La prueba concluirá mañana domingo con la etapa reina, con salida de Felanitx y llegada en la cima del Puig de Sant Salvador después de completar 106 kilómetros. Una jornada en la que está prevista la presencia del exciclista Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour, quién correrá la etapa junto a su hijo Miguel, que reside en Mallorca y es un habitual en las pruebas que se celebran en las islas.