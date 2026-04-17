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Rodrigo Chaves es el primer líder de los ‘3 Dies de Mallorca’

El pelotón afrontará una doble etapa este sábado, una crono en la Colònia de Sant Jordi y una carrera en linea en Porreres

Foto del podio tras la primera jornada de los ‘3 Dies de Mallorca’, este viernes en Campos.

Foto del podio tras la primera jornada de los ‘3 Dies de Mallorca’, este viernes en Campos. / T. Arbona

Tomeu Arbona

Campos

Rodrigo Chaves, del CC Artanenc, es el primer líder de los ‘3 Dies de Mallorca’ después de la primera jornada, celebrada este viernes por la tarde en Campos, al imponerse en el esprint masivo a su compañero David López y al pobler Joan Batle, con Marga López como mejor fémina de la carrera.

Matías Montenegro es el líder de la montaña y Peter Richter de las metas volantes. Los mejores en las categorías máster son Pedro Mulet (60), Gerd Kodanik (50) y Álex Martínez (30).

Este sábado se disputa una crono individual por la mañana en la Colònia de Sant Jordi –sobre un circuito de unos seis kilómetros– y una etapa en línea por la tarde en Porreres, con un trazado de casi 80 kilómetros.

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