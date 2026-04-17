El Palmer Basket aguanta el primer cuarto en Gipuzkoa

Derrota del Palmer Basket (82-65) en la pista del Gipuzkoa, en donde echó en falta a los lesionados Scrubb, Nuno y Chapela. La ausencia de los exteriores lastró al equipo mallorquín, que sufrió sobre todo en la zona (53-22 en rebotes). La derrota complica a los de Juani Díez, que esta jornada podrían caer en descenso.

El plan de partido le salió bien al Palmer en el primer cuarto, con Atencia acaparando gran parte de la producción ofensiva. Los visitantes estaban acertados en el tiro y peleaban bien los balones interiores, en donde los rebotes se repartían casi por igual. En el segundo tramo mejoró el Gipuzkoa, en defensa y en ataque: maniató a Atencia (tres puntos) y Motos (siete) y el pívot Ngom (10) liderando su ataque.

Con el 47-29 del descanso, el partido parecía encarrilado. Pero aguantó el Palmer, con Roberts tomando el relevo de Feliu (diez puntos en el segundo cuarto) para evitar que el Gipuzkoa se escapara en el marcador. En el último cuarto volvió a aparecer Ngom (22 puntos, once rebotes) para asegurar la victoria de los locales.

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