Pablo García, entrenador del Fibwi Mallorca: "Si no defendemos, no ganamos. No hay más»

El Fibwi Mallorca atraviesa el momento más crítico de la temporada. Lastrado por ocho derrotas consecutivas y una evidente ruptura con la dirección deportiva, la directiva balear optó a finales de marzo por dar un volantazo en el banquillo. El elegido fue Pablo García, un técnico habituado a los desafíos extremos que asumió la misión de detener la hemorragia y de rescatar a un bloque que parece haber olvidado cómo ganar. Aunque en su debut el pasado sábado en Zamora el equipo mostró «brotes verdes», terminó tropezando en la misma piedra de los errores finales, encadenando así su novena jornada seguida sin puntuar. Con el conjunto balear en la 13ª posición (9-18) y solo cinco batallas por delante para evitar el descenso, García aterrizó en Palma con una consigna clara: menos retórica, más esfuerzo y una identidad defensiva innegociable. El nuevo estratega comenta el bloqueo mental del vestuario, el liderazgo de jugadores como Osvaldas Matulionis y el pragmatismo necesario para amarrar la permanencia definitiva.

En Zamora una vez más el equipo acarició la victoria, pero se repitió el mismo final de las últimas jornadas…

Fuimos capaces de competir, pero no llegamos a ganar por errores finales.

¿Por qué aceptó dirigir al Fibwi Mallorca con solo seis jornadas para el final de la liga?

Porque me encantan los retos difíciles.

Llegó usted a Palma con el equipo habiendo encadenado ocho derrotas consecutivas. ¿Qué es lo primero que le dijo al vestuario al que parece habérsele olvidado ganar?

Hablé poco. Me puse a trabajar y a cambiar la mentalidad a los jugadores desde el trabajo y el esfuerzo del día a día.

¿Cuál cree que ha sido el principal problema de esta racha negativa: una carencia táctica, un déficit físico o un bloqueo puramente mental?

Conformarnos con perder.

Aunque el margen de maniobra es escaso, seguro que está intentando cambiar aspectos del juego que considera necesarios para conseguir la victoria o victorias que certifiquen la salvación matemática. En su presentación habló de la importancia de la defensa. ¿Cómo tiene que ser la identidad defensiva del nuevo Fibwi?

El otro día nos metieron 81 puntos de los cuales 30 fueron de tiro libre, con lo cual solo nos metieron 50 puntos en 40 minutos y, si a ello le quitas los primeros cinco minutos que nos metieron 20 puntos… Estamos cambiando la mentalidad defensiva. Si no defendemos, no ganamos. No hay más. No tenemos el talento suficiente en la plantilla para permitirnos no defender.

En ataque, ¿es partidario del run and gun y posesiones cortas, o prefiere un ataque más estructurado de media pista?

Soy partidario de las buenas decisiones, que a veces te harán correr y a veces te harán parar.

En Zamora no se vieron cambios drásticos en los roles de los jugadores. Quizás, el más destacado, el mayor protagonismo en forma de minutos importantes de juego de Alessandro Scariolo. ¿Será esa la línea a seguir en los próximos encuentros?

No. Lucas (Capablo) es nuestro principal base y ojalá que el domingo recupere su mejor versión.

¿Qué jugador o jugadores están llamados a ser su extensión táctica sobre el parqué en este tramo final?

Yo creo que nuestro líder es Osvaldas Matulionis.

Vistos los resultados, la clasificación y el calendario, ¿no piensa que se ha exagerado un poco con la posibilidad del descenso?

Creo que, si no ganamos, hay altas posibilidades de descender.

Por lo tanto, ¿cuántas victorias estima que son estrictamente necesarias para asegurar la salvación en Primera FEB?

Una más.

¿Qué está dispuesto a cambiar de su filosofía habitual de juego con tal de sumar los puntos necesarios en estas cinco jornadas que restan?

He tenido que adaptarme a las características de los jugadores que tengo. No puedo hacer el baloncesto que quisiera, sino el que puedo.

Si cerramos los ojos y nos situamos en la segunda semana de mayo, ¿qué titular le gustaría leer sobre su paso por el club?

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Alguien que trabajó durísimo y consiguió romper esta mala racha de resultados manteniendo al club en la categoría que se merece.