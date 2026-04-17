Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (17-19 abril)

Sin jornada en la Primera División de fútbol por la disputa de la Copa del Rey, el interés del fin de semana para los aficionados al fútbol de la isla se centra en el partido del Andratx, que podría descender a Tercera RFEF este fin de semana. En baloncesto, el Azulmarino Mallorca podría ganar la Liga Challenge y ascender a Liga Femenina si vence y pierde el Celta. Y en voleibol, el ConectaBalear Manacor se clasificará para semifinales de la Superliga Masculina si derrota al Cisneros canario. Además, hay un derbi de rugby.

Viernes, 17 de abril

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 30

Gipuzkoa-Palmer Basket 20:00

Sábado, 18 de abril

FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 25

Jimbee Cartagena-Palma Futsal 21:00

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 29

Azulmarino-Real Canoe 16:30

VOLEIBOL: Playoff Superliga, cuartos de final (2/3)

ConectaBalear-La Laguna 18:00

BALONMANO: Primera División, jornada 29

Handbol Mallorca-Petrer 19:00

RUGBY: División de Honor B, fase de permanencia (jornada 6)

Palma Rugby Unión-El Toro 17:00

Domingo, 19 de abril

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 32

Porreres-Atlético Baleares 12:00

Andratx-Alcoyano 12:00

Terrassa-Poblense 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 30