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Cortes de tráfico por la Half Marathon Magaluf este sábado, 18 de abril

Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa y Son Ferrer sufrirán restricciones de circulación y aparcamiento durante la celebración de la prueba

Las imágenes de la Half Marathon Magaluf 2025

Las imágenes de la Half Marathon Magaluf 2025

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Las imágenes de la Half Marathon Magaluf 2025 / Ponç Bover

Redacción Digital

La celebración de la 41ª edición de la Half Marathon Magaluf provocará este sábado, 18 de abril, importantes cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en distintos puntos de Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa y Son Ferrer, así como en zonas próximas.

Según la organización, las restricciones se iniciarán a partir de las 16.00 horas, aunque en algunas vías concretas podrían adelantarse a las 14.00 horas. La carrera comenzará a las 17.30 horas y está previsto que el tráfico quede normalizado de forma aproximada sobre las 20.30 horas.

Horario general

  • Las restricciones de tráfico comenzarán a partir de las 16.00 horas
  • En algunas vías concretas podrán adelantarse a las 14.00 horas
  • El tráfico rodado quedará restablecido aproximadamente a las 20.30 horas

Zonas afectadas

  • Magaluf
  • Palmanova
  • Sa Porrassa
  • Son Ferrer
  • Entornos de Cala Figuera, Portals Vells y El Mago

Magaluf

Prohibido aparcar de 9.30 a 20.30 horas en:

  • Góngora
  • S’Olivera
  • Camí de Sa Porrassa
  • Blanca
  • Galió
  • Avenida Magaluf
  • Avenida de las Palmeras
  • Avenida Pere Vaquer Ramis
  • Parking público de Pere Vaquer Ramis
  • Carlos Sáenz de Tejada

Calles cortadas entre las 17.00 y las 20.00 horas en distintos tramos de:

  • Góngora
  • Avenida de las Palmeras
  • Blanca
  • Galeón
  • Carlos Sáenz de Tejada
  • Avenida Pere Vaquer Ramis
  • S’Olivera
  • Camí de Sa Porrassa

Accesos

  • Entrada a Magaluf por avenida Cas Saboners
  • Acceso a Torrenova y parte alta de Punta Ballena por itinerarios habilitados
  • Accesos a Cala Vinyes y Sol de Mallorca, condicionados según la franja horaria

Palmanova

Prohibido aparcar de 9.30 a 20.20 horas en:

  • Avenida Son Matías
  • Duc d’Estremera
  • Paseo del Mar
  • Germans Pinzón

Calles cortadas

  • Desde las 17.00 horas hasta poco antes de las 20.00 horas, según la vía

Sa Porrassa, Cala Figuera, Portals Vells y El Mago

Cortes previstos de 16.00 a 19.05 horas en:

  • Camí de Sa Porrassa
  • Carretera de acceso a El Toro y Son Ferrer
  • Tramo entre la rotonda de Cala Figuera y la rotonda 9 de la carretera Magaluf-Santa Ponça

Playa de El Mago

  • Entrada y salida por carril alternativo entre el cruce de Sa Porrassa y la rotonda 9 de Son Ferrer

Son Ferrer

Prohibido aparcar de 9.30 a 19.15 horas en:

  • Tudó
  • L’Ocell del Paradís

Calles cortadas

  • De 16.00 a 18.45 horas en:
  • Tudó
  • L’Ocell del Paradís

Acceso

  • Entrada obligatoria a Son Ferrer y El Toro por Santa Ponça
  • Acceso cortado desde la rotonda de Cala Figuera

Recomendación

Noticias relacionadas y más

La organización aconseja planificar los desplazamientos con antelación y consultar los itinerarios alternativos para evitar problemas durante la celebración de la prueba. Se puede consultar más información en su página web.

TEMAS

  • Magaluf
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