Cortes de tráfico por la Half Marathon Magaluf este sábado, 18 de abril

La celebración de la 41ª edición de la Half Marathon Magaluf provocará este sábado, 18 de abril, importantes cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en distintos puntos de Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa y Son Ferrer, así como en zonas próximas.

Según la organización, las restricciones se iniciarán a partir de las 16.00 horas, aunque en algunas vías concretas podrían adelantarse a las 14.00 horas. La carrera comenzará a las 17.30 horas y está previsto que el tráfico quede normalizado de forma aproximada sobre las 20.30 horas.

Horario general

Las restricciones de tráfico comenzarán a partir de las 16.00 horas

En algunas vías concretas podrán adelantarse a las 14.00 horas

El tráfico rodado quedará restablecido aproximadamente a las 20.30 horas

Zonas afectadas

Magaluf

Palmanova

Sa Porrassa

Son Ferrer

Entornos de Cala Figuera, Portals Vells y El Mago

Magaluf

Prohibido aparcar de 9.30 a 20.30 horas en:

Góngora

S’Olivera

Camí de Sa Porrassa

Blanca

Galió

Avenida Magaluf

Avenida de las Palmeras

Avenida Pere Vaquer Ramis

Parking público de Pere Vaquer Ramis

Carlos Sáenz de Tejada

Calles cortadas entre las 17.00 y las 20.00 horas en distintos tramos de:

Góngora

Avenida de las Palmeras

Blanca

Galeón

Carlos Sáenz de Tejada

Avenida Pere Vaquer Ramis

S’Olivera

Camí de Sa Porrassa

Accesos

Entrada a Magaluf por avenida Cas Saboners

por Acceso a Torrenova y parte alta de Punta Ballena por itinerarios habilitados

y parte alta de por itinerarios habilitados Accesos a Cala Vinyes y Sol de Mallorca, condicionados según la franja horaria

Palmanova

Prohibido aparcar de 9.30 a 20.20 horas en:

Avenida Son Matías

Duc d’Estremera

Paseo del Mar

Germans Pinzón

Calles cortadas

Desde las 17.00 horas hasta poco antes de las 20.00 horas, según la vía

Sa Porrassa, Cala Figuera, Portals Vells y El Mago

Cortes previstos de 16.00 a 19.05 horas en:

Camí de Sa Porrassa

Carretera de acceso a El Toro y Son Ferrer

y Tramo entre la rotonda de Cala Figuera y la rotonda 9 de la carretera Magaluf-Santa Ponça

Playa de El Mago

Entrada y salida por carril alternativo entre el cruce de Sa Porrassa y la rotonda 9 de Son Ferrer

Son Ferrer

Prohibido aparcar de 9.30 a 19.15 horas en:

Tudó

L’Ocell del Paradís

Calles cortadas

De 16.00 a 18.45 horas en:

en: Tudó

L’Ocell del Paradís

Acceso

Entrada obligatoria a Son Ferrer y El Toro por Santa Ponça

y por Acceso cortado desde la rotonda de Cala Figuera

Recomendación

La organización aconseja planificar los desplazamientos con antelación y consultar los itinerarios alternativos para evitar problemas durante la celebración de la prueba. Se puede consultar más información en su página web.