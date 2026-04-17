Cortes de tráfico por la Half Marathon Magaluf este sábado, 18 de abril
Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa y Son Ferrer sufrirán restricciones de circulación y aparcamiento durante la celebración de la prueba
La celebración de la 41ª edición de la Half Marathon Magaluf provocará este sábado, 18 de abril, importantes cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en distintos puntos de Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa y Son Ferrer, así como en zonas próximas.
Según la organización, las restricciones se iniciarán a partir de las 16.00 horas, aunque en algunas vías concretas podrían adelantarse a las 14.00 horas. La carrera comenzará a las 17.30 horas y está previsto que el tráfico quede normalizado de forma aproximada sobre las 20.30 horas.
Horario general
- Las restricciones de tráfico comenzarán a partir de las 16.00 horas
- En algunas vías concretas podrán adelantarse a las 14.00 horas
- El tráfico rodado quedará restablecido aproximadamente a las 20.30 horas
Zonas afectadas
- Magaluf
- Palmanova
- Sa Porrassa
- Son Ferrer
- Entornos de Cala Figuera, Portals Vells y El Mago
Magaluf
Prohibido aparcar de 9.30 a 20.30 horas en:
- Góngora
- S’Olivera
- Camí de Sa Porrassa
- Blanca
- Galió
- Avenida Magaluf
- Avenida de las Palmeras
- Avenida Pere Vaquer Ramis
- Parking público de Pere Vaquer Ramis
- Carlos Sáenz de Tejada
Calles cortadas entre las 17.00 y las 20.00 horas en distintos tramos de:
- Góngora
- Avenida de las Palmeras
- Blanca
- Galeón
- Carlos Sáenz de Tejada
- Avenida Pere Vaquer Ramis
- S’Olivera
- Camí de Sa Porrassa
Accesos
- Entrada a Magaluf por avenida Cas Saboners
- Acceso a Torrenova y parte alta de Punta Ballena por itinerarios habilitados
- Accesos a Cala Vinyes y Sol de Mallorca, condicionados según la franja horaria
Palmanova
Prohibido aparcar de 9.30 a 20.20 horas en:
- Avenida Son Matías
- Duc d’Estremera
- Paseo del Mar
- Germans Pinzón
Calles cortadas
- Desde las 17.00 horas hasta poco antes de las 20.00 horas, según la vía
Sa Porrassa, Cala Figuera, Portals Vells y El Mago
Cortes previstos de 16.00 a 19.05 horas en:
- Camí de Sa Porrassa
- Carretera de acceso a El Toro y Son Ferrer
- Tramo entre la rotonda de Cala Figuera y la rotonda 9 de la carretera Magaluf-Santa Ponça
Playa de El Mago
- Entrada y salida por carril alternativo entre el cruce de Sa Porrassa y la rotonda 9 de Son Ferrer
Son Ferrer
Prohibido aparcar de 9.30 a 19.15 horas en:
- Tudó
- L’Ocell del Paradís
Calles cortadas
- De 16.00 a 18.45 horas en:
- Tudó
- L’Ocell del Paradís
Acceso
- Entrada obligatoria a Son Ferrer y El Toro por Santa Ponça
- Acceso cortado desde la rotonda de Cala Figuera
Recomendación
La organización aconseja planificar los desplazamientos con antelación y consultar los itinerarios alternativos para evitar problemas durante la celebración de la prueba. Se puede consultar más información en su página web.
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