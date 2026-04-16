La Sandberg PalmaVela alcanza los 150 inscritos y pone el primer el foco en “La Larga”

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela continúa su crecimiento y ya alcanza los 150 barcos inscritos, consolidando su papel como la primera gran cita del calendario mediterráneo. A las puertas de su inicio, todas las miradas se centran en “La Larga”, la prueba offshore que dará comienzo el próximo sábado 25 de abril.

Organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), la regata reunirá a más de 1.400 regatistas en sus instalaciones, llenando de actividad sus pantalanes entre el 23 de abril y el 3 de mayo, con nueve días de competición en el mar.

“Alcanzar los 150 inscritos confirma que la Sandberg PalmaVela sigue creciendo y reforzando su posición como una de las grandes citas del Mediterráneo. Para el RCNP es una gran satisfacción ver cómo Palma vuelve a situarse, una vez más, en el centro de la vela internacional”, explica Manuel Fraga, director del RCNP.

“La Larga” será, una vez más, el gran prólogo de la regata, con una flota de 50 equipos que recorrerán el archipiélago balear en un exigente desafío offshore que combina estrategia, resistencia y navegación de altura.

“La Larga representa muy bien el espíritu de la Sandberg PalmaVela: una regata exigente, diversa y con un gran atractivo deportivo. Contar con 50 equipos en esta prueba inaugural demuestra la fortaleza del formato offshore y el interés que despierta navegar en el entorno balear”, añade Fraga.

Clases en competición

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la incorporación de la clase Mini 6.50, que competirá en solitario con ocho equipos inscritos, aportando un interesante contrapunto dentro de la flota. En el otro extremo, la clase IRC contará con la participación de dos imponentes Maxi, embarcaciones de gran eslora que superan los 25 tripulantes, representando el máximo nivel de navegación en equipo.

Completando este diverso plantel, la clase ORC estará presente tanto en su modalidad A2 (tripulación reducida) como en tripulación completa, configurando una flota equilibrada y altamente competitiva que alcanza el medio centenar de participantes en esta prueba inaugural.

Tras la disputa de “La Larga”, la Sandberg PalmaVela continuará con la tradicional regata multiclase en la bahía de Palma. Con un centenar de equipos participantes, el espectáculo deportivo alcanzará un nuevo nivel con la presencia de hasta 13 unidades de la clase TP52, que disputarán en Palma su primera regata del año antes de iniciar el calendario del circuito internacional de las 52 Super Series.

Noticias relacionadas

Con cifras en constante crecimiento, una flota de alto nivel y la combinación de competición offshore y pruebas costeras, la Sandberg PalmaVela vuelve a situar a Palma en el centro de la vela mundial, marcando el inicio de la temporada en el Mediterráneo.